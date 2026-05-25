Tất cả người dân đang sử dụng điện trên cả nước chú ý quy định mới nhất có thể áp ngay tháng sau

Trước áp lực tiêu thụ điện tăng vọt trong mùa nắng nóng, Công ty Vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia (NSMO) đang kiến nghị điều chỉnh ngay các khung giờ cao - thấp điểm trong tháng 6 tới nhằm cân bằng hệ thống.

Sự thay đổi này được thực hiện dựa trên cơ sở pháp lý là Quyết định 963 do Bộ Công Thương ban hành vào cuối tháng 4. Theo đó, thời gian cao điểm sẽ được gom gọn lại vào khung giờ tối, cụ thể là từ 17h30 đến 22h30 mỗi ngày. Trong khi đó, khung giờ thấp điểm mới được xác định là từ 0h đến 6h sáng.

Sự thay đổi này tạo ra sự khác biệt lớn so với quy định hiện hành. Hiện nay, giờ cao điểm đang được chia nhỏ làm hai giai đoạn trong ngày (từ 9h30 đến 11h30 và từ 17h đến 22h, ngoại trừ ngày chủ nhật), còn giờ thấp điểm được tính từ 22h đêm đến 4h sáng hôm sau.

Áp lực vận hành dịch chuyển từ ban ngày sang ban đêm

Lý giải về đề xuất điều chỉnh mang tính cấp bách này, đại diện NSMO cho biết trên VTC News rằng lưới điện tại khu vực miền Bắc nói riêng và trên toàn quốc nói chung đang phải đối mặt với những thử thách cực kỳ gay gắt do thời tiết nắng nóng gay gắt kéo dài diện rộng. Đáng chú ý, thói quen tiêu thụ năng lượng của xã hội đang có xu hướng dịch chuyển mạnh sang ban đêm, tập trung đỉnh điểm từ 20h đến 23h.

Lượng điện tiêu thụ trong vài tiếng buổi tối này thậm chí đã vượt qua cả đỉnh điểm của ban ngày, tạo ra áp lực đè nặng lên công tác điều độ và quản lý vận hành an toàn hệ thống điện quốc gia.

Cơ quan quản lý kỳ vọng quy định mới khi đi vào thực tế sẽ định hình lại thói quen tiêu thụ năng lượng của các tổ chức, cơ sở sản xuất kinh doanh, từ đó giảm thiểu nguy cơ quá tải cho hệ thống vào các khung giờ căng thẳng.

Đồng thời, ngành điện liên tục đưa ra khuyến nghị tới các cơ quan, doanh nghiệp và người dân cần nâng cao ý thức tiết kiệm điện trong những ngày cao điểm hè, vừa giúp hệ thống vận hành ổn định, vừa tối ưu hóa hóa đơn tiền điện.

Người dân dùng điện sinh hoạt có bị ảnh hưởng?

Mối quan tâm lớn nhất hiện nay là việc thay đổi khung giờ này sẽ tác động đến những ai. Về vấn đề này, các chuyên gia ngành năng lượng nhận định, đời sống và chi phí tiền điện sinh hoạt của các hộ gia đình sẽ hoàn toàn không bị ảnh hưởng hay xáo trộn. Về cơ bản, việc thay đổi khung giờ cao điểm, giờ thấp điểm cơ bản sẽ tác động đến doanh nghiệp, các khu công nghiệp, nhà máy sản xuất đang sử dụng nhiều điện.

Nguyên nhân là do quy định về giờ cao điểm, thấp điểm hay giờ bình thường chỉ được áp dụng để tính tiền cho nhóm khách hàng sử dụng điện phục vụ mục đích sản xuất, kinh doanh và dịch vụ. Các biểu giá này cũng được thiết kế chi tiết phù hợp với từng cấp điện áp khác nhau mà doanh nghiệp đăng ký.

Trong khi đó, đối với các cơ quan hành chính sự nghiệp, chi phí điện năng sẽ được tính toán phụ thuộc vào cấp điện áp sử dụng. Riêng đối với các hộ gia đình mua điện phục vụ sinh hoạt, việc tính hóa đơn vẫn tiếp tục duy trì theo biểu giá bán lẻ bậc thang lũy tiến hoặc thông qua hình thức công tơ thẻ trả trước như hiện nay.