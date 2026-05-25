Mặt đường gần 50 độ C, lao động tự do kiệt sức giữa đợt nắng đỉnh điểm ở Hà Nội

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây mở rộng, Hà Nội những ngày qua xuất hiện nắng nóng diện rộng. Đợt nắng này có thể kéo dài đến ngày 27/5 trước khi dịu dần từ 28/5. Các chuyên gia khí tượng cảnh báo, nắng nóng gay gắt kéo dài có thể gây sốc nhiệt, kiệt sức, đặc biệt đối với người lao động ngoài trời. Do đó, người dân cần hạn chế ra đường vào thời điểm nắng gắt, bổ sung nước và có biện pháp bảo vệ sức khỏe phù hợp.