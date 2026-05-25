Truy tìm Nguyễn Thanh Tùng

Ngày 25/5, Công an xã Phú Hoà Đông (TP.HCM) cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM ra quyết định về việc truy tìm người có liên quan hành vi "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy".

Theo Công an, người bị truy tìm là Nguyễn Thanh Tùng (SN 1982, ngụ xã Phú Hoà Đông, TP.HCM). Nguyễn Thanh Tùng là đối tượng truy tìm trong lĩnh vực điều tra hình sự liên quan vụ "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy" phát hiện ngày 24/3 tại ấp 2, xã Phú Hòa Đông, TP.HCM.

Công an thông báo đến các cơ quan, tổ chức, cá nhân phát hiện đối tượng truy tìm nêu trên, đề nghị báo ngay cho Công an xã Phú Hòa Đông để phục vụ công tác điều tra; Hoặc liên hệ trung tá Trần Hưng Quyền, số điện thoại: 0945792973).