Truy tìm Nguyễn Thanh Tùng
Công an phát thông báo truy tìm Nguyễn Thanh Tùng có liên quan hành vi "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy" phát hiện tại ấp 2, ấp Phú Hoà Đông (TP.HCM).
- 24-05-2026Truy tìm Trần Thị Tố Loan SN 1980
- 17-05-2026Truy tìm shipper Lương Anh Tú SN 2001
- 08-05-2026Công an truy tìm chủ Fanpage "Tôi là dân Dĩ An" vì đăng tin sai sự thật, gây hoang mang dư luận
- 15-05-2026Truy tìm đối tượng giết "Tùng đại gia"
Ngày 25/5, Công an xã Phú Hoà Đông (TP.HCM) cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM ra quyết định về việc truy tìm người có liên quan hành vi "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy".
Theo Công an, người bị truy tìm là Nguyễn Thanh Tùng (SN 1982, ngụ xã Phú Hoà Đông, TP.HCM). Nguyễn Thanh Tùng là đối tượng truy tìm trong lĩnh vực điều tra hình sự liên quan vụ "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy" phát hiện ngày 24/3 tại ấp 2, xã Phú Hòa Đông, TP.HCM.
Công an thông báo đến các cơ quan, tổ chức, cá nhân phát hiện đối tượng truy tìm nêu trên, đề nghị báo ngay cho Công an xã Phú Hòa Đông để phục vụ công tác điều tra; Hoặc liên hệ trung tá Trần Hưng Quyền, số điện thoại: 0945792973).
Đời sống và pháp luật