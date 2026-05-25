Nữ sinh Hải Phòng bị 'chị đại' đánh dã man, bắt liếm chân

Ngày 25/4, nguồn tin của phóng viên báo Tiền Phong cho biết, Công an xã Vĩnh Hải (TP Hải Phòng ) vừa triệu tập các đối tượng để xác minh, làm rõ vụ việc một nữ sinh bị bạn đánh dã man giữa cánh đồng vào buổi đêm, xảy ra một tuần trước.

Theo thông tin ban đầu, tối 18/5, em Đ.D.T (SN 2011, ở thôn Lương Trạch, xã Vĩnh Hải, TP Hải Phòng) xin phép bố mẹ ra ngoài ăn chè cùng bạn. Vài ngày sau, nữ sinh Đ.D.T có biểu hiện đau đầu, hoảng loạn được người thân đưa vào bệnh viện điều trị. Lúc này, nữ sinh 15 tuổi mới nói với bố mẹ bị bạn đánh.

Ngày 24/5, trên mạng xã hội lan truyền video clip ghi lại cảnh nữ sinh Đ.D.T bị bạn đánh giữa cánh đồng.

Hình ảnh nữ sinh Hải Phòng bị đánh dã man. Ảnh: Cắt từ video

Đoạn video ngắn thể hiện một cô gái trẻ mặc áo sẫm màu liên tục dùng tay tát vào mặt, đầu một thiếu nữ mặc áo phông đỏ và chửi thề. Thậm chí, đối tượng áo sẫm màu bắt bạn nữ còn lại quỳ xuống đường, liếm chân rồi dùng chân đạp thẳng vào bụng, mặt và đầu nạn nhân.

Chứng kiến sự việc, một cô gái khác dùng điện thoại quay video nhưng không can ngăn, còn tỏ thái độ cười đùa.

Vào cuộc xác minh, lực lượng chức năng địa phương đã triệu tập các đối tượng liên quan để làm rõ. Bước đầu xác định, cô gái đánh bạn là Đ.T.T.N (SN 2009), người quay video là N.T.N (SN 2009). Ngoài ra, còn có 2 bạn nam khác đứng xem.

Công an xã Vĩnh Hải (TP Hải Phòng) đang tiếp tục xác minh, làm rõ và có biện pháp giáo dục, xử lý theo quy định.