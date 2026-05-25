Đột kích căn nhà của nhóm người ngoại quốc, phát hiện cả "kho" đồ công nghệ và loạt chiêu trò trốn cư trú ở TP.HCM
Đột kích căn nhà của nhóm người ngoại quốc ở phường Gò Vấp (TP.HCM), cơ quan phát hiện hầu hết những người này đã nhập cảnh bằng thị thức điện tử nhưng thực chất vào Việt Nam để tìm việc làm hoặc cơ hội kinh doanh buôn bán, cố ý cư trú quá hạn, cố ý không khai báo tạm trú…
- 19-05-2026Ra quyết định khởi tố Phạm Thị Thu SN 1995 sau khi đột kích phòng trọ tầng 2
- 18-05-2026Đột kích phòng trọ tầng 2, công an phát hiện đĩa thủy tinh, thẻ CCCD dính tinh thể trắng: Nguyễn Thanh Tùng và 4 đối tượng bị khởi tố
- 16-05-2026Đột kích biệt thự nghỉ dưỡng lúc 6h sáng, phát hiện nhóm nam nữ tụ tập "bay lắc": Thu giữ nhiều loại ma túy gồm ketamine, "thuốc lắc", "nước vui",...
- 16-05-2026CSGT 'đột kích' chợ Bình Điền, phát hiện tài xế không GPLX, dương tính ma túy
- 01-04-2026Cảnh sát bất ngờ đột kích hồ câu Lĩnh Đinh, đưa hàng chục"cần thủ" về trụ sở làm việc
Ngày 24/5, Công an phường Gò Vấp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM đang điều tra vụ nhóm người nước ngoài vi phạm cư trú nghi vấn hoạt động phạm tội.
Trước đó, qua công tác quản lý cư trú, Công an phường Gò Vấp đã kiểm tra phát hiện 7 người ngoại quốc có dấu hiệu nghi vấn. Trong số này có 1 người xuất trình được hộ chiếu cá nhân và những người còn lại không mang theo giấy tờ trong người. Qua tra cứu thông tin xuất nhập cảnh thì cả 7 người này đều không có thông tin khai báo tạm trú tại Việt Nam.
Thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong nhà có rất nhiều thiết bị điện tử như: điện thoại, máy tính bảng, laptop… Qua điều tra, cơ quan chức năng xác định hầu hết nhưng người này đã nhập cảnh bằng thị thức điện tử nhưng thực chất vào Việt Nam để tìm việc làm hoặc cơ hội kinh doanh buôn bán và cố ý cư trú quá hạn tại Việt Nam.
Đồng thời, cố ý không khai báo tạm trú, khi phát hiện vi phạm đều không xuất trình hộ chiếu gây khó khăn cho quá trình điều tra, xử lý của cơ quan chức năng. Công an phường Gò Vấp đã phối hợp Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh Công an TP.HCM tiến hành xử phạt vi phạm hành chính đối với đối tượng trên theo quy định của pháp luật và tiến hành bàn giao cho đơn vị chức năng thuộc Công an TP.HCM tiếp tục xử lý theo quy định.
Đời sống và pháp luật