Cháy căn hộ chung cư cao 11 tầng ở gần ngã tư Hàng Xanh

Theo Anh Vũ | 25-05-2026 - 09:18 AM | Xã hội

Đám cháy phát ra từ căn hộ nằm sát khu vực sân thượng chung cư Nam Anh trên đường Đinh Bộ Lĩnh.

CLIP: Khói lửa bốc lên từ chung cư Nam Anh

Sáng 25-5, Công an phường Bình Thạnh, TPHCM điều tra nguyên nhân vụ cháy chung cư Nam Anh.

Hiện trường vụ cháy.

Khoảng 5 giờ 40 phút cùng ngày, đám cháy phát ra từ căn hộ nằm sát khu vực sân thượng chung cư Nam Anh cao 11 tầng trên đường Đinh Bộ Lĩnh, phường Bình Thạnh, cách ngã tư Hàng Xanh khoảng 500 m.

Phát hiện cháy, bảo vệ cùng ban quản lý chung cư phát loa để cư dân chạy xuống dưới theo lối thang bộ. Chỉ sau ít phút, ngọn lửa bùng lên, khói lửa liên tục toả ra.

Ghi nhận cho thấy hơn 100 người dân gồm người lớn và trẻ em tụ tập dưới lòng đường theo dõi vụ cháy.

Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an TPHCM điều động xe chữa cháy và cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Sau 30 phút, hoả hoạn được dập tắt.

Sự cố không gây thương vong, nhưng thiêu rụi nhiều tài sản, bao gồm đồ nội thất. Vụ chiếc cũng khiến giao thông trên đường Đinh Bộ Lĩnh bị ùn tắc.

Xe thang được điều động để chữa cháy.

Nơi xảy ra cháy là chung cư cao 11 tầng.

Theo Anh Vũ

Người lao động

Hà Nội: Nhà “một cột” chênh vênh giữa đại công trường Vành đai 2,5 gây chú ý

Quy định mới về thẻ Căn cước, tất cả người dân cần biết

Thời tiết 25/5: Bắc và Trung Bộ nắng nóng đỉnh điểm, Hà Nội có thể chạm 40°C

08:11 , 25/05/2026
Tiệm Spa bất ngờ đổ sập ở Đắk Lắk, nhiều người tháo chạy

07:42 , 25/05/2026
Miền Bắc, miền Trung nắng nóng vượt 40 độ C

07:34 , 25/05/2026
Công an xác minh hơn 110.000 giao dịch chuyển khoản của hàng chục nghìn người dân trên cả nước

07:32 , 25/05/2026

