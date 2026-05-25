Miền Bắc, miền Trung nắng nóng vượt 40 độ C

Theo Nguyễn Hoài | 25-05-2026 - 07:34 AM | Xã hội

Dự báo hôm nay và ngày mai (25-26/5) sẽ là đỉnh điểm đợt nắng nóng đang diễn ra ở miền Bắc, miền Trung với cường độ đặc biệt gay gắt, nhiệt độ cao nhất có thể vượt 40 độ trong lều khí tượng, nhiệt độ thực tế cao hơn nhiều.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, hôm nay vùng áp thấp nóng phía tây tiếp tục phát triển mạnh, gây ra nắng nóng đặc biệt gay gắt bao trùm cả miền Bắc và miền Trung.

Cụ thể, Đông Bắc Bộ ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nam đến tây nam cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất 28-31 độ, vùng núi có nơi dưới 27 độ. Nhiệt độ cao nhất 36-38 độ, có nơi trên 39 độ.

Khu vực Tây Bắc Bộ ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ, có nơi dưới 24 độ. Nhiệt độ cao nhất 35-38 độ, có nơi trên 39 độ.

Hà Nội ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, đêm không mưa. Gió nam đến tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 28-30 độ. Nhiệt độ cao nhất 37-39 độ, có nơi trên 39 độ.

Dự báo nắng nóng ở khu vực miền Bắc kéo dài đến 27/5. Từ chiều tối và đêm 27/5, miền Bắc chuyển mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa đến mưa to, nắng nóng hạ nhiệt.

Miền Bắc, miền Trung nắng nóng đỉnh điểm trong hai ngày 25-26/5. Ảnh: Nam Giang.

Thanh Hóa đến Phú Yên cũ hôm nay ít mây, ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất 28-31 độ, có nơi dưới 28 độ. Nhiệt độ cao nhất 37-39 độ, có nơi trên 40 độ.

Khánh Hòa đến Bình Thuận cũ ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm nay có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam đến nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ, cao nhất 35-38 độ.

Dự báo nắng nóng ở khu vực miền Trung kéo dài đến khoảng 28/5.

Cơ quan khí tượng lưu ý, nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2-4 độ, đặc biệt là khu vực nội đô các thành phố. Nhiệt độ cao kết hợp với độ ẩm trong không khí xuống thấp cũng gây nguy cơ cháy nổ, cháy rừng và sốc nhiệt trong trường hợp tiếp xúc lâu dưới nắng nóng.

Tây Nguyên ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 35 độ.

Nam Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

TPHCM ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ. Nhiệt độ cao nhất 33-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Dự báo chiều tối 26/5, Tây Nguyên, Nam Bộ tiếp tục có mưa rải rác. Từ 27/5, khu vực này có mưa vừa đến mưa to vào chiều tối. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Hà Nội: Nhà "một cột" chênh vênh giữa đại công trường Vành đai 2,5 gây chú ý

