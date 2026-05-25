Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bắt giữ Nguyễn Văn Tiến SN 1999 từ tin báo qua Fanpage

Theo Trang Anh | 25-05-2026 - 09:29 AM | Xã hội

Công an xã Hạ Bằng đã tiếp nhận nguồn tin quần chúng nhân dân gửi qua Fanpage mạng xã hội Facebook “Vì Bình Yên Xã Hạ Bằng” và tiến hành xác minh.

Công an TP Hà Nội tối 24/5 cho biết, ngày 21/5, Công an xã Hạ Bằng, đã phát hiện và bắt giữ Nguyễn Văn Tiến (SN 1999, trú tại xã Ô Diên, TP. Hà Nội) buôn bán trái phép qua ứng dụng Giao hàng nhanh (GHN), tang vật thu giữ 8.3kg pháo nổ.

Trước đó, qua tin báo tố giác về tội phạm của quần chúng nhân dân gửi qua Fanpage mạng xã hội Facebook “Vì Bình Yên Xã Hạ Bằng” về 01 trường hợp có hành vi buôn bán hàng cấm là pháo nổ thông qua ứng dụng Giao hàng nhanh. Công an xã Hạ Bằng đã tiến hành tiếp nhận nguồn tin và xác minh theo quy định.

Đối tượng Nguyễn Văn Tiến cùng tang vật bị thu giữ - Ảnh: Công an Hà Nội

Ngày 21/5/2026, Công an xã Hạ Bằng kiểm tra đối với nhân viên giao hàng, phát hiện trong gói hàng do Nhân viên của Giao hàng nhanh có 4 dây pháo nổ, chiều dài mỗi dây dài 2m. Tổng khối lượng là 8,3kg.

Ngay sau đó, Công an xã Hạ Bằng đã xác minh và triệu tập đối tượng Nguyễn Văn Tiến (SN 1999, trú tại xã Ô Diên, TP. Hà Nội) đến trụ sở để làm việc. Đối tượng Tiến đã thừa nhận toàn bộ hành vi buôn bán pháo nổ trái phép.

Hiện Công an xã Hạ Bằng đang tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Trang Anh

Đời sống và pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Công an xác minh hơn 110.000 giao dịch chuyển khoản của hàng chục nghìn người dân trên cả nước

Công an xác minh hơn 110.000 giao dịch chuyển khoản của hàng chục nghìn người dân trên cả nước Nổi bật

Cháy căn hộ chung cư cao 11 tầng ở gần ngã tư Hàng Xanh

Cháy căn hộ chung cư cao 11 tầng ở gần ngã tư Hàng Xanh Nổi bật

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ phát biểu tại Đối thoại Shangri-la

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ phát biểu tại Đối thoại Shangri-la

09:26 , 25/05/2026
Thời tiết 25/5: Bắc và Trung Bộ nắng nóng đỉnh điểm, Hà Nội có thể chạm 40°C

Thời tiết 25/5: Bắc và Trung Bộ nắng nóng đỉnh điểm, Hà Nội có thể chạm 40°C

08:11 , 25/05/2026
Tiệm Spa bất ngờ đổ sập ở Đắk Lắk, nhiều người tháo chạy

Tiệm Spa bất ngờ đổ sập ở Đắk Lắk, nhiều người tháo chạy

07:42 , 25/05/2026
Miền Bắc, miền Trung nắng nóng vượt 40 độ C

Miền Bắc, miền Trung nắng nóng vượt 40 độ C

07:34 , 25/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên