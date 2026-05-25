Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ phát biểu tại Đối thoại Shangri-la

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao, nhận lời mời của Tổng thống Cộng hòa Singapore Tharman Shanmugaratnam và Phu nhân, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm cấp Nhà nước tới Singapore từ ngày 29 đến ngày 31-5-2026.

Nhận lời mời của Tổng giám đốc kiêm Giám đốc điều hành Viện Nghiên cứu chiến lược quốc tế (IISS) Bastian Giegerich, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ tham dự và phát biểu dẫn đề tại Đối thoại Shangri-la ngày 29-5-2026.



