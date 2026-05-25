Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tài xế Mazda lao xe vào nhóm người trước nhà hàng ở Nghệ An, nạn nhân gãy chân

Thu Hà/VTC News | 25-05-2026 - 13:22 PM | Xã hội

Mâu thuẫn trong lúc ăn uống tại nhà hàng ở phường Thành Vinh (Nghệ An), nam tài xế lái xe Mazda lao vào nhóm người đứng phía trước, cán trúng một người khiến nạn nhân gãy xương chân rồi rời khỏi hiện trường.

Khoảng 22h30 ngày 24/5, tại khu vực trước Nhà hàng Trống Đồng trong Công viên Trung tâm Vinh (phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An), xảy ra vụ việc một nam thanh niên lái ô tô lao vào đám đông, cán qua một người rồi rời khỏi hiện trường.

Theo thông tin ban đầu, trong lúc ăn uống tại nhà hàng, giữa một số người xảy ra mâu thuẫn, lời qua tiếng lại. Sau đó, một nam thanh niên bỏ ra ngoài, lên xe ô tô Mazda màu trắng mang BKS 37K - 713xx.

Clip do người dân ghi lại cho thấy tài xế điều khiển xe lao về phía nhóm đông người đang đứng phía trước. Chiếc xe cán qua một người đứng gần đầu xe khiến nạn nhân bị thương.

Hiện trường vụ tai nạn

Sau khi vụ việc xảy ra, nạn nhân được đưa tới Bệnh viện đa khoa TP Vinh cấp cứu, còn tài xế lái xe rời khỏi hiện trường.

Trả lời VTC News, lãnh đạo Bệnh viện đa khoa TP Vinh cho biết bệnh viện tiếp nhận một bệnh nhân nam vào khoảng 22h30 đêm 24/5. Qua thăm khám và chụp X-quang, bệnh nhân được xác định gãy xương cẳng chân, vùng đầu bị thương nhẹ. Sau đó, gia đình xin chuyển bệnh nhân sang Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An để tiếp tục điều trị.

Hiện trường nơi xảy ra sự việc

Đoạn clip về vụ việc sau khi xuất hiện trên mạng xã hội đã khiến dư luận bức xúc trước hành vi lái xe cán qua người rồi bỏ chạy của tài xế. Hiện cơ quan công an đang vào cuộc điều tra, làm rõ vụ việc.

Thu Hà/VTC News

VTC News

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
CSGT sử dụng thiết bị nghiệp vụ, phát hiện một lỗi rất nhiều tài xế vi phạm trên cao tốc

CSGT sử dụng thiết bị nghiệp vụ, phát hiện một lỗi rất nhiều tài xế vi phạm trên cao tốc Nổi bật

Bắt giữ Nguyễn Văn Tiến SN 1999 từ tin báo qua Fanpage

Bắt giữ Nguyễn Văn Tiến SN 1999 từ tin báo qua Fanpage Nổi bật

Bệnh viện Việt Đức cảnh báo

Bệnh viện Việt Đức cảnh báo

12:59 , 25/05/2026
Thiếu tướng Nguyễn Thành Long làm Trưởng ban Nội chính Thành ủy Hà Nội

Thiếu tướng Nguyễn Thành Long làm Trưởng ban Nội chính Thành ủy Hà Nội

12:28 , 25/05/2026
Đột kích căn nhà của nhóm người ngoại quốc, phát hiện cả "kho" đồ công nghệ và loạt chiêu trò trốn cư trú ở TP.HCM

Đột kích căn nhà của nhóm người ngoại quốc, phát hiện cả "kho" đồ công nghệ và loạt chiêu trò trốn cư trú ở TP.HCM

12:13 , 25/05/2026
Công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ tại Hà Nội

Công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ tại Hà Nội

11:50 , 25/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên