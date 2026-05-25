Bệnh viện Việt Đức cảnh báo

Trường hợp bé gái hơn 2 tuổi gặp tai nạn với xiên thịt nướng. Theo gia đình, sau giờ học, bé được bố mẹ đưa đi ăn thịt xiên nướng. Trong lúc vừa cầm que thịt vừa chạy chơi, bé không may vấp ngã khiến que xiên nhọn đâm thẳng vào vùng giữa mặt.

Tai nạn khiến cả gia đình hoảng loạn bởi đầu que tre cắm sâu ngay cạnh mắt trái của trẻ. Bé đau đớn, quấy khóc liên tục và được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện địa phương trước khi chuyển lên tuyến trên rồi tới Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức ngay trong đêm.

Khi nhập viện, dị vật vẫn cắm sâu từ gốc mũi chếch lên hốc mắt trái. Tuy nhiên, điều khiến các bác sĩ lo ngại nhất là không ai biết chính xác đầu nhọn của que tre đã đi sâu tới đâu.

PGS.TS Nguyễn Hồng Hà, Trưởng khoa Phẫu thuật Hàm mặt – Tạo hình và Thẩm mỹ, Bệnh viện Việt Đức, cho biết đây là một trong những tình huống cấp cứu rất khó khăn bởi bệnh nhi còn quá nhỏ, hoảng loạn và không thể phối hợp thăm khám. Dị vật sắc nhọn xuyên từ gốc mũi vào ổ mắt, nhưng chưa thể xác định đã thủng nhãn cầu, xuyên sọ não hay tổn thương mạch máu, thần kinh quan trọng hay chưa.

Theo các bác sĩ, nếu tự ý rút dị vật ra ngoài có thể gây chảy máu ồ ạt, tổn thương thần kinh hoặc biến chứng sọ não nặng nề suốt đời. Khó khăn lớn nhất nằm ở chỗ dị vật là một que tre gần như không cản quang trên phim X-quang thông thường. Vì vậy các phim chụp ở tuyến dưới không thể xác định chính xác đường đi của đầu nhọn bên trong cơ thể trẻ.

“Có bác sĩ còn nghĩ tới phương án quay lại quán thịt nướng lấy một que xiên tương tự để so sánh chiều dài nhằm ước lượng phần đã đâm sâu vào trong sọ”, một thành viên ekip kể lại. Tuy nhiên ngay sau tai nạn, một phần que tre đã bị cắt bỏ, chỉ để lại phần thừa bên ngoài mục đích để việc vận chuyển cháu bé dễ dàng hơn. Phần bị cắt bỏ sau đó cũng đã thất lạc khiến cho việc ước lượng độ sâu dị vật gần như không thể thực hiện.

Trẻ gặp tai nạn với xiên thịt nướng.

Dị vật nằm sát những cấu trúc nguy hiểm nhất vùng sọ mặt

PGS.TS Nguyễn Hồng Hà chia sẻ: “Có thời điểm chúng tôi phải suy luận gián tiếp cấu trúc nào chưa thấy tổn thương thì hy vọng dị vật chưa xuyên qua vị trí đó”.

Nguy hiểm lớn nhất của trường hợp này là que xiên đi từ vùng gốc mũi hướng lên mắt trái – khu vực tập trung rất nhiều cấu trúc sống còn như: Nhãn cầu, thần kinh thị giác, động mạch mắt, nền sọ trước, xoang hang tĩnh mạch chứa các mạch máu lớn của não…

Nếu dị vật xuyên thủng nhãn cầu, trẻ có nguy cơ mù vĩnh viễn. Nếu tổn thương thần kinh thị giác hoặc động mạch mắt, thị lực cũng có thể mất, không hồi phục. Đặc biệt nếu dị vật xuyên sâu vào sọ não hoặc xoang hang, người bệnh có thể đối mặt với nhiễm trùng não, rò dịch não tủy, xuất huyết nội sọ hoặc nguy hiểm tính mạng ngay trong lúc phẫu thuật.

Trong gần một giờ phẫu thuật, không khí trong phòng mổ “Căng như dây đàn”. Các bác sĩ phải lần theo hướng đi của que xiên, bộc lộ và kiểm soát tổn thương từng milimet trước khi lấy dị vật ra ngoài. May mắn, sau khi rút toàn bộ que tre, tình trạng huyết động của bệnh nhi vẫn ổn định, không có máu ồ ạt hay dịch não tủy trào ra ngoài. Nhãn cầu trái còn nguyên vẹn và vẫn duy trì được độ căng.

ThS.BS Nguyễn Thị Hương Giang, Khoa Phẫu thuật Hàm mặt – Tạo hình và Thẩm mỹ, Bệnh viện Việt Đức, nhận định: “Đây là trường hợp cực kỳ hy hữu và may mắn”.

Trẻ sau phẫu thuật đã hồi phục.

Sau 5 ngày phẫu thuật, tình trạng bệnh nhi ổn định dần. Trẻ tỉnh táo, chơi ngoan, không sốt. Mắt trái còn sưng nề nhẹ nhưng vẫn duy trì được thị lực. Tuy nhiên, vận động nhãn cầu hiện vẫn còn hạn chế và bệnh nhi cần tiếp tục theo dõi sát về thần kinh sọ não, nhiễm trùng và chức năng thị giác trong những ngày tới.

Cảnh báo từ bác sĩ Bệnh viện Việt Đức

PGS.TS Nguyễn Hồng Hà cảnh báo các tai nạn do que xiên thịt, tăm tre, đũa, bút, que kẹo… ở trẻ nhỏ hoàn toàn có thể gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Trẻ em hiếu động nhưng chưa ý thức được nguy hiểm. Chỉ một cú ngã khi vừa ăn vừa chạy nhảy cũng có thể khiến các vật dụng tưởng như vô hại trở thành dị vật xuyên thấu vùng mắt, sọ não… Phụ huynh không để trẻ vừa ăn vừa chạy chơi, nên tháo thức ăn khỏi que xiên trước khi cho trẻ ăn, cần cắt các đầu sắc nhọn của que xiên nếu muốn đưa cho trẻ cầm ăn.

Đặc biệt, khi trẻ bị vật nhọn đâm vào cơ thể: Tuyệt đối không tự ý rút dị vật, nhanh chóng đưa trẻ đến cơ sở y tế chuyên sâu để được xử trí đúng cách, cố định dị vật để tránh rung lắc.



