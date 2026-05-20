Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Công an cảnh báo quan trọng về cuộc gọi liên quan đến thẻ căn cước

Theo Khả Văn | 20-05-2026 - 16:27 PM | Xã hội

Chỉ sau một cuộc gọi yêu cầu cập nhật thông tin thẻ căn cước và nhà đất, một số người dân bất ngờ bị rút sạch tiền trong ngân hàng.

Thời gian gần đây, một số người dân bất ngờ bị rút sạch tiền trong ngân hàng chỉ sau một cuộc gọi yêu cầu cập nhật thông tin thẻ căn cước và nhà đất. Đây là thủ đoạn lừa đảo công nghệ cao vô cùng tinh vi vừa được Công an TP Hà Nội lên tiếng cảnh báo, nhắm trực tiếp vào tâm lý lo lắng của người dân trong quá trình chuyển đổi số.

Công an cảnh báo quan trọng về cuộc gọi liên quan đến thẻ căn cước- Ảnh 1.

Kịch bản lừa đảo thường bắt đầu bằng một cuộc gọi từ số điện thoại lạ, nơi kẻ gian tự xưng là cán bộ UBND hoặc công an cấp xã. Chúng thông báo người dân cần gấp rút cập nhật thông tin nhà đất, sổ đỏ hoặc dữ liệu thẻ căn cước để đồng bộ hệ thống. Với giọng điệu mang tính hối thúc và nội dung nghe rất giống các thủ tục hành chính thông thường, nhiều người đã mất cảnh giác và làm theo hướng dẫn. Ngay sau đó, nạn nhân sẽ nhận được một đường link qua tin nhắn SMS hoặc Zalo, yêu cầu truy cập để hoàn tất thủ tục.

Điểm nguy hiểm nhất là các đường link này dẫn đến những website giả mạo có giao diện, màu sắc và bố cục sao chép y hệt Cổng dịch vụ công quốc gia. Nạn nhân sẽ bị dẫn dụ điền họ tên, số căn cước, thông tin nhà đất và nguy hiểm nhất là tài khoản ngân hàng cùng mã OTP với lý do "xác thực hồ sơ". Ngay khi dãy số OTP được nhập vào, kẻ gian sẽ lập tức chiếm quyền kiểm soát thiết bị và rút sạch tiền trong tài khoản ngân hàng chỉ trong tích tắc.

Cơ quan chức năng nhấn mạnh rằng công an, UBND hay các đơn vị hành chính tuyệt đối không bao giờ yêu cầu người dân cung cấp mật khẩu ngân hàng, mã OTP hay thông tin thẻ qua điện thoại hoặc mạng xã hội. Tất cả các thủ tục liên quan đến dữ liệu cá nhân chỉ được thực hiện trực tiếp tại trụ sở cơ quan nhà nước hoặc qua đúng địa chỉ website chính thức của Cổng dịch vụ công. Người dân tuyệt đối không bấm vào các đường link lạ được gửi tới điện thoại. Trong trường hợp đã lỡ nhập thông tin nhạy cảm, bạn cần lập tức gọi điện cho tổng đài ngân hàng để khóa thẻ và báo ngay cho cơ quan công an gần nhất để kịp thời xử lý.

Thay vì lo lắng trước các luồng thông tin không chính thống, người dân hoàn toàn có thể tự mình thực hiện các thủ tục cấp đổi hoặc cấp lại thẻ căn cước một cách an toàn và chính danh ngay trên ứng dụng VNeID. Sau khi mở ứng dụng và đăng nhập, chỉ cần truy cập vào mục thủ tục hành chính, chọn phần cấp lại hoặc cấp đổi thẻ căn cước để tạo mới yêu cầu. Hệ thống sẽ hướng dẫn người dùng điền các thông tin về nơi thực hiện và cho phép đăng ký nhận thẻ tại nhà qua dịch vụ bưu chính để tiết kiệm thời gian đi lại. Cuối cùng, bạn chỉ việc chọn phương thức thanh toán lệ phí, xác nhận cam đoan và gửi hồ sơ đi một cách an toàn mà không cần phải thông qua bất kỳ đường link hay tin nhắn trung gian nào.

Theo Khả Văn

Phụ nữ mới

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Thông tin quan trọng đối với người dùng thẻ Căn cước

Thông tin quan trọng đối với người dùng thẻ Căn cước Nổi bật

Hình ảnh cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến tại phiên tòa xét xử vụ sai phạm trong đầu tư cơ sở 2 BV Bạch Mai, Việt Đức

Hình ảnh cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến tại phiên tòa xét xử vụ sai phạm trong đầu tư cơ sở 2 BV Bạch Mai, Việt Đức Nổi bật

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đăng ký hiến tạng sau chia sẻ xúc động

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đăng ký hiến tạng sau chia sẻ xúc động

16:10 , 20/05/2026
Thái độ khó tin của ca sĩ Long Nhật sau khi bị bắt vì liên quan đường dây ma túy đặc biệt lớn

Thái độ khó tin của ca sĩ Long Nhật sau khi bị bắt vì liên quan đường dây ma túy đặc biệt lớn

15:59 , 20/05/2026
Thi hành lệnh bắt tạm giam Giám đốc Trần Quang Vũ SN 1973

Thi hành lệnh bắt tạm giam Giám đốc Trần Quang Vũ SN 1973

15:40 , 20/05/2026
Mẹ 'đại gia kim cương' Chu Đăng Khoa chiếm đoạt 79 tỷ đồng Quỹ bình ổn xăng dầu

Mẹ 'đại gia kim cương' Chu Đăng Khoa chiếm đoạt 79 tỷ đồng Quỹ bình ổn xăng dầu

14:59 , 20/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên