Thông tin quan trọng đối với người dùng thẻ Căn cước

Theo Duy Anh | 20-05-2026 - 12:48 PM | Xã hội

Gần đây, xuất hiện thủ đoạn gọi điện yêu cầu cập nhật thông tin Căn cước nhằm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, người dân cần đặc biệt cảnh giác.

Bộ Công an thông tin, thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên xuất hiện tình trạng các đối tượng mạo danh cán bộ Công an gọi điện cho người dân, yêu cầu cập nhật thông tin Căn cước cho trẻ em nhằm mục đích lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Lợi dụng tâm lý lo lắng của các bậc phụ huynh, các đối tượng thông báo dữ liệu Căn cước của con em họ bị "sai lệch" hoặc "chưa được cập nhật" trên hệ thống.

Từ đó, chúng yêu cầu gia đình phối hợp thực hiện các thủ tục "điều chỉnh dữ liệu" ngay lập tức qua điện thoại. Đây là thủ đoạn lừa đảo tinh vi trên không gian mạng.

Sau khi tạo được lòng tin, kẻ gian sẽ dẫn dụ nạn nhân cung cấp thông tin cá nhân, hình ảnh giấy tờ tùy thân, tài khoản ngân hàng và mã xác thực OTP, từ đó thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Trước tình hình trên, Công an tỉnh Thái Nguyên khẳng định: Lực lượng Công an không có chủ trương hay kế hoạch rà soát, điều chỉnh, cập nhật thông tin Căn cước trẻ em thông qua hình thức gọi điện thoại cho công dân.

Mọi cuộc gọi có nội dung yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, mã OTP để chỉnh sửa dữ liệu Căn cước đều là hành vi giả mạo và vi phạm pháp luật.

