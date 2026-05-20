Ra lệnh bắt tạm giam chủ tiệm spa Lê Thị Giỏi SN 1996

Theo Duy Anh | 20-05-2026 - 12:06 PM | Xã hội

Lê Thị Giỏi chủ tiệm SPA “Hoàng Diễm” bị khởi tố do có liên quan đến ma tuý.

Ngày 19/5, Công an xã Thuận Lợi cho biết, cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an thành phố Đồng Nai vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Tàng trữ trái phép chất ma túy", khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Lê Thị Giỏi, SN 1996, thường trú thôn Tân Bình, xã Phú Riềng, thành phố Đồng Nai.

Lê Thị Giỏi chủ tiệm SPA “Hoàng Diễm” (Ảnh: Công an Đồng Nai).

Trước đó, vào hồi 14 giờ ngày 3/5, Công an xã Thuận Lợi kiểm tra tiệm SPA "Hoàng Diễm" thuộc ấp Thuận Thành 2, xã Thuận Lợi, thành phố Đồng Nai do Lê Thị Giỏi làm chủ tiệm, phát hiện Giỏi cất giấu 1 gói ma túy đá và 1 bộ dụng cụ sử dụng trái phép chất ma túy.

Qua làm việc, Giỏi khai nhận vào ngày 2/5, qua mạng zalo, Giỏi liên hệ với một người tên Như mua 1 gói ma túy đá với giá 500 nghìn rồi cất giấu để sử dụng thì bị phát hiện.

Xét nghiệm nhanh ma túy đối với Giỏi cho kết quả dương tính.

Cơ quan CSĐT Công an thành phố Đồng Nai đang tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý đối tượng có liên quan theo quy định của pháp luật.

