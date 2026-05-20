Bắt giám đốc công ty lừa xuất khẩu lao động sang Hàn Quốc, chiếm đoạt hơn 5,6 tỷ đồng

Theo Nhật Huy | 20-05-2026 - 09:18 AM | Xã hội

Sử dụng mạng xã hội đăng thông tin tuyển lao động đi Hàn Quốc với chi phí hàng chục đến hàng trăm triệu đồng, hai đối tượng đã nhận tiền của nhiều người để làm hồ sơ xuất cảnh rồi chiếm đoạt hơn 5,6 tỷ đồng.

Ngày 19/5, Cơ quan CSĐT Công an TP. Cần Thơ cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Thị Thu Đông (còn gọi Huỳnh Hương, SN 1985, ngụ tỉnh Đồng Tháp), Lầu Thị Giang (SN 1984, ngụ tỉnh Lào Cai) để điều tra về hành vi “ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản ” xảy ra tại Công ty TNHH Huỳnh Hương Group.

Công an TP. Cần Thơ tống đạt quyết định khởi tố, bắt tạm giam hai bị can.

Theo điều tra, từ tháng 1/2024 đến tháng 5/2025, Đông giữ vai trò Giám đốc Công ty TNHH Huỳnh Hương Group, có trụ sở tại phường Tân An, TP. Cần Thơ, hoạt động trong lĩnh vực cung ứng và quản lý lao động. Tuy nhiên, doanh nghiệp này không có chức năng đưa người đi làm việc ở nước ngoài.

Dù vậy, Đông vẫn liên kết với Lầu Thị Giang - Giám đốc Công ty TNHH Hải Anh Đại Phong - để tổ chức tuyển người đi lao động tại Hàn Quốc. Cơ quan điều tra xác định công ty của Giang không hoạt động tại địa chỉ đăng ký và cũng không có chức năng đưa người đi xuất khẩu lao động.

Thông qua các nền tảng mạng xã hội như Facebook, TikTok…, các đối tượng đăng tải thông tin tuyển lao động sang Hàn Quốc với chi phí từ 30-175 triệu đồng/người, đồng thời yêu cầu người đăng ký đặt cọc từ 10-70 triệu đồng.

Tin tưởng vào các quảng cáo này, nhiều người đã nộp tiền để làm hồ sơ, thủ tục xuất cảnh. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền , các đối tượng không thực hiện cam kết mà chiếm đoạt để tiêu xài cá nhân.

Cơ quan điều tra xác định Nguyễn Thị Thu Đông đã nhận gần 4,3 tỷ đồng của người lao động; Lầu Thị Giang nhận hơn 1,3 tỷ đồng.

Hiện vụ án đang được Công an TP. Cần Thơ tiếp tục điều tra mở rộng.

Theo Nhật Huy

Tiền phong

