Ra lệnh bắt tạm giam Lê Thị Yến Ngọc SN 1991

Theo Duy Anh | 19-05-2026 - 08:05 AM | Xã hội

"Nữ quái" Lê Thị Yến Ngọc bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Ngày 18/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình (Văn phòng Cơ quan CSĐT) cho biết vừa ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Thị Yến Ngọc, sinh năm 1991, trú tại phố Thanh Xuân, phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình.

Bị can Lê Thị Yến Ngọc tại cơ quan Công an (Ảnh: Công an tỉnh Ninh Bình).

Theo tài liệu điều tra, tháng 2/2026, Lê Thị Yến Ngọc quen biết một người phụ nữ trú tại xã Phú Long, tỉnh Ninh Bình, biết chị này có chồng đang bị bắt tạm giam chờ xét xử.

Ngọc đã đưa ra thông tin gian dối rằng bản thân có nhiều mối quan hệ, có thể xin giảm nhẹ hình phạt cho chồng người phụ nữ này xuống mức thấp hơn quy định của pháp luật.

Tin tưởng lời hứa hẹn của Ngọc, người phụ nữ trên đã nhiều lần chuyển cho Ngọc tổng số tiền 650 triệu đồng để nhờ "chạy án".

Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Ngọc không thực hiện như cam kết mà sử dụng toàn bộ số tiền vào mục đích cá nhân.

Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự, cụ thể như sau:

Tin vui lớn cho tất cả người dân nhận lương hưu, trợ cấp trên cả nước

Bộ Công an vừa có đề xuất quan trọng liên quan đến thi bằng lái xe của người dân toàn quốc

Miền Bắc đón mưa lớn diện rộng từ đêm nay

Em trai làm băng rôn nói xấu anh khắp làng ở Hà Nội: Hé lộ nguồn cơn và cái kết

Danh tính 5 học sinh đuối nước thương tâm trên sông Lô ở Phú Thọ

Nhà cửa rung lên trong tích tắc tối 18/5, người dân Hà Nội xôn xao vì nghi có động đất

