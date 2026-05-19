Danh tính 5 học sinh đuối nước thương tâm trên sông Lô ở Phú Thọ

Minh Tuệ/TC News | 19-05-2026 - 07:00 AM | Xã hội

Lực lượng chức năng tìm thấy thi thể 5 học sinh đuối nước trên sông Lô, các nạn nhân từ 13-14 tuổi.

Tối 18/5, UBND xã Sông Lô (Phú Thọ) báo cáo vụ đuối nước thương tâm trên địa bàn khiến 5 học sinh tử vong.

Danh sách nạn nhân gồm: N.T.L. (SN 2013, trú tại thôn Yên Kiên); B.X.N. (SN 2012, trú tại thôn Yên Phú); N.M.Q. (SN 2012, trú tại thôn Yên Phú); N.C.T. (SN 2012, trú tại thôn Yên Phú); N.V.T. (SN 2012, trú tại thôn Yên Phú).

Vào khoảng 15h45 cùng ngày, UBND xã Sông Lô nhận được tin báo từ lực lượng Công an xã về vụ việc nhiều trường hợp nghi đuối nước xảy ra tại khu vực ven Sông Lô, thuộc địa phận thôn Yên Kiều.

Hiện trường vụ đuối nước.

Qua nắm bắt thông tin ban đầu, UBND xã xác định, một nhóm thiếu niên gồm 9 bé trai (4 cháu sinh năm 2013, 5 cháu sinh năm 2012) rủ nhau đi bắn, bẫy chim và tắm sông tại khu vực ven Sông Lô, thuộc địa phận thôn Yên Kiều.

Trong lúc vui chơi, 5 cháu ngã xuống sông và bị đuối nước.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Bí thư Đảng ủy xã, Chủ tịch UBND xã, lãnh đạo Công an xã cùng các phòng, ban, đơn vị liên quan trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác cứu hộ, cứu nạn.

UBND xã đã huy động lực lượng tại chỗ phối hợp với Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tổ chức tìm kiếm các trường hợp mất tích ; đồng thời triển khai công tác bảo đảm an ninh trật tự, thăm hỏi, động viên gia đình các nạn nhân.

Đến 17h, lực lượng cứu hộ vớt được 5 cháu.

Nguyên nhân vụ việc đang được các cơ quan chức năng xác minh, làm rõ.

Cách đây 2 hôm, ở Đắk Lắk cũng xảy ra sự việc 4 học sinh bị đuối nước thương tâm.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9h sáng cùng ngày, 4 học sinh gồm Nguyễn Anh H. (9 tuổi), Nguyễn Gia B. (11 tuổi), Nguyễn Bảo P. (11 tuổi) và Nguyễn Nhật B. (14 tuổi), cùng trú tại xóm Núi Lá, thôn Ngọc Lâm 1, xã Hòa Mỹ, hiện đang học ở các trường tiểu học Hòa Mỹ Tây và THCS Tây Sơn, rủ nhau đến tắm sông Bánh Lái ở thôn Ngọc Lâm 1.

Trong khi tắm, 4 học sinh này không may bị nước sông cuốn.

Sau khi nhận tin, chính quyền địa phương, công an, lực lượng cứu hộ cùng người dân có mặt tại hiện trường để tìm kiếm các nạn nhân.

Theo chính quyền địa phương, trong 4 nạn nhân có Nguyễn Bảo P. và Nguyễn Nhật B. là anh em ruột. Cả 4 em đều có hoàn cảnh gia đình khó khăn.

