Nhà cửa rung lên trong tích tắc tối 18/5, người dân Hà Nội xôn xao vì nghi có động đất

Tối 18/5, người dân sinh sống tại các toà chung cư cao tầng và một số địa phương ở Hà Nội cảm nhận rung lắc như có động đất. Theo ghi nhận, người dân ở nhiều khu vực ở Hà Nội như Long Biên, An Khánh, Cầu Giấy, Ba Đình... đều cảm nhận rung lắc.

Trên mạng xã hội nhiều người cũng hoài nghi có động đất vì cảm nhận được rung lắc xảy ra trong tích tắc.

Nhiều người dân Hà Nội cảm nhận được rung lắc nghi động đất xảy ra vào tối 18/5

Chia sẻ với báo Dân Trí, anh Nguyễn Văn Cường, trú tại Long Biên, cho biết nhà anh ở tầng 18 chung cư. Khoảng 20h45 anh cảm nhận thấy rung lắc nhẹ, một số đồ vật trong nhà cũng rung lắc nghi do động đất.

Liên quan đến sự việc trên, trao đổi với báo Dân Việt, TS Nguyễn Xuân Anh, Viện trưởng Viện Các khoa học trái đất (Viện Hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam) cho biết, nguyên nhân là do một trận động đất vừa xảy ra tại Liễu Châu (Trung Quốc) gây ra dư chấn này.

Cụ thể, trận động đất tại Liễu Châu, Trung Quốc xảy ra vào lúc 13 giờ 44 phút 26 giây (giờ GMT) ngày 18/05/2026 tức 20 giờ 44 phút 26 giây ngày 18/05/2026 (giờ Hà Nội) Toạ độ: 24.390N - 109.190E Độ sâu: khoảng 10 km. Độ lớn: M = 5.2. Cấp độ rủi ro thiên tai: 0.

Tuy vậy, trận động đất này cũng khiến cư dân ở nhiều tòa chung cư trên địa bàn Hà Nội cảm nhận rõ độ rung lắc.