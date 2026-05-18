Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bộ trưởng Bộ Công Thương nhận nhiệm vụ quan trọng

Theo Luân Dũng | 18-05-2026 - 21:41 PM | Xã hội

Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc vừa ký Quyết định thành lập Đoàn đàm phán Chính phủ về kinh tế và thương mại quốc tế. Bộ trưởng Bộ Công Thương làm Trưởng đoàn đàm phán.

Theo quyết định, đoàn đàm phán có nhiệm vụ giúp Thủ tướng trong việc xây dựng các chủ trương, chiến lược, kế hoạch, phương án đàm phán tổng thể tham gia các điều ước quốc tế, thoả thuận quốc tế về kinh tế và thương mại của Việt Nam; đề xuất mục tiêu, quan điểm và lộ trình đàm phán với các đối tác theo các hình thức linh hoạt, phù hợp.

Đoàn đàm phán có nhiệm vụ cũng có nhiệm vụ xây dựng phương án đàm phán, tổ chức thực hiện đàm phán và triển khai kết quả đàm phán ở các cấp độ, phạm vi khác nhau trên cơ sở phương án tổng thể và kết quả đàm phán sau khi đã được Thủ tướng và cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Bộ trưởng Công Thương Lê Mạnh Hùng.

Cơ quan này sẽ phối hợp các bộ, ngành theo dõi, đánh giá và đề xuất các giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong quá trình thực thi các điều ước quốc tế, thoả thuận quốc tế về kinh tế và thương mại của Việt Nam.

Theo quyết định, Bộ trưởng Bộ Công Thương làm Trưởng đoàn đàm phán Chính phủ.

Các Phó Trưởng đoàn gồm một Thứ trưởng Bộ Công Thương - Phó Trưởng đoàn Thường trực, giúp Trưởng đoàn điều phối hoạt động chung; một Thứ trưởng Bộ Tài chính - Phó Trưởng đoàn phụ trách các lĩnh vực trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Bộ Tài chính.

Phó Trưởng đoàn còn có sự tham gia của một thứ trưởng Bộ Ngoại giao, phụ trách công tác đối ngoại, vận động ngoại giao, quan hệ song phương, đa phương trong đàm phán kinh tế thương mại và các lĩnh vực khác theo yêu cầu.

Các thành viên của Đoàn gồm Thứ trưởng các Bộ: Nông nghiệp và Môi trường; Khoa học và Công nghệ; Tư pháp; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Công an; Y tế; Nội vụ…

Trong trường hợp cần thiết, theo đề nghị của Trưởng đoàn đàm phán Chính phủ, Thủ tướng xem xét, quyết định bổ sung thành viên là lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan liên quan khác.

Các Nhóm đàm phán cấp kỹ thuật của Đoàn đàm phán Chính phủ được thành lập theo yêu cầu của từng hiệp định, thỏa thuận thương mại quốc tế và đại diện tham gia là các cán bộ công chức cấp kỹ thuật từ các bộ, ngành liên quan, có thể huy động các chuyên gia tư vấn trong trường hợp cần thiết…

Trong trường hợp đặc biệt, Thủ tướng quyết định thành lập các Đoàn đàm phán để xử lý các vấn đề chiến lược, khẩn cấp liên quan đến lợi ích quốc gia. Thành phần, Trưởng đoàn và quy chế hoạt động của các Đoàn đàm phán này do Thủ tướng quyết định.

Theo Luân Dũng

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tin vui lớn cho tất cả người dân nhận lương hưu, trợ cấp trên cả nước

Tin vui lớn cho tất cả người dân nhận lương hưu, trợ cấp trên cả nước Nổi bật

Bộ Công an vừa có đề xuất quan trọng liên quan đến thi bằng lái xe của người dân toàn quốc

Bộ Công an vừa có đề xuất quan trọng liên quan đến thi bằng lái xe của người dân toàn quốc Nổi bật

Ra quyết định bắt tạm giam "thầy bói" Trịnh Thị Phụng Kiều SN 1992

Ra quyết định bắt tạm giam "thầy bói" Trịnh Thị Phụng Kiều SN 1992

21:23 , 18/05/2026
Nguyên nhân ban đầu vụ 5 thiếu niên đuối nước thương tâm ở Phú Thọ

Nguyên nhân ban đầu vụ 5 thiếu niên đuối nước thương tâm ở Phú Thọ

21:19 , 18/05/2026
Tài khoản phát sinh giao dịch 250 triệu đồng, người phụ nữ SN 1997 lập tức đưa bà Huỳnh Thị Mười đến công an

Tài khoản phát sinh giao dịch 250 triệu đồng, người phụ nữ SN 1997 lập tức đưa bà Huỳnh Thị Mười đến công an

20:59 , 18/05/2026
Truy nã Trương Công Nhật Luân SN 1984 trong chuyên án đặc biệt lớn, số tiền giao dịch hàng trăm tỷ đồng

Truy nã Trương Công Nhật Luân SN 1984 trong chuyên án đặc biệt lớn, số tiền giao dịch hàng trăm tỷ đồng

20:23 , 18/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên