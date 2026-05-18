Bộ Công an vừa có đề xuất quan trọng liên quan đến thi bằng lái xe của người dân toàn quốc

Theo Duy Anh | 18-05-2026 - 13:28 PM | Xã hội

Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 65/2024 về kiểm tra kiến thức pháp luật để phục hồi điểm giấy phép lái xe đang được Bộ Công an soạn thảo.

Bộ Công an đang lấy ý kiến cho dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 65/2024 liên quan đến quy trình kiểm tra kiến thức để phục hồi điểm giấy phép lái xe (GPLX). Đáng chú ý, cơ quan soạn thảo đề xuất siết chặt đáng kể độ khó của phần thi lý thuyết và loại bỏ nội dung sát hạch mô phỏng đối với những tài xế đã vi phạm đến mức bị trừ cạn điểm.

Nhân đôi số lượng câu hỏi lý thuyết cho mọi hạng bằng lái xe

Để loại bỏ yếu tố may rủi hoặc tình trạng "học tủ", "học vẹt", dự thảo mới đề xuất tăng mạnh số lượng câu hỏi trong bài thi phục hồi điểm đối với hầu hết các hạng GPLX. Đi kèm với đó, thời gian làm bài cũng sẽ được nới dài tương ứng để người dự thi có đủ thời gian tư duy. Khung số lượng câu hỏi cụ thể được thay đổi như sau:

Tài xế bắt buộc phải đạt tỷ lệ chính xác rất cao (thường là từ 90% số câu trả lời đúng trở lên) mới vượt qua kỳ kiểm tra. Đặc biệt, quy định về "câu hỏi điểm liệt" vẫn được giữ nguyên . Người dự thi chỉ cần làm sai duy nhất một câu thuộc nhóm điểm liệt này sẽ bị đánh trượt ngay lập tức, bất kể tổng số câu đúng đạt bao nhiêu.

Mở rộng nội dung kiến thức và loại bỏ phần mềm mô phỏng

So với quy định hiện hành vốn có số lượng câu hỏi khá mỏng và chưa bao quát hết thực tế, bộ đề kiểm tra phục hồi điểm mới sẽ được bổ sung và đào sâu nhiều nội dung cốt lõi:

Tạo điều kiện nộp hồ sơ trực tiếp tại cấp xã

Bên cạnh việc tăng độ khó để sàng lọc kỹ lưỡng ý thức của người lái xe, dự thảo Thông tư cũng hướng tới cải cách thủ tục hành chính tại Điều 5. Theo đó, người dân sẽ được phép nộp hồ sơ đề nghị kiểm tra phục hồi điểm trực tiếp tại cơ quan Công an cấp xã.

Lực lượng Công an cấp xã sẽ bố trí cán bộ tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ tại chỗ để thuận tiện cho người dân, đồng thời bãi bỏ hoặc cập nhật các biểu mẫu, phụ lục không còn phù hợp

Theo Duy Anh

VNeID có thêm tính năng mới, người dân cả nước cần nắm rõ

Tin vui lớn cho tất cả người dân nhận lương hưu, trợ cấp trên cả nước

Công an vào cuộc xác minh giao dịch 2,9 tỷ đồng gửi vào tài khoản của chị Lường Thị Loan

Sự nghiệp Miu Lê ảnh hưởng thế nào sau khi bị khởi tố tạm giam?

Phát hiện nam thanh niên tử vong dưới toà nhà chung cư ở TPHCM

Khung cảnh 'thần tốc' tại công trình sân vận động lớn nhất thế giới ở Việt Nam do Vingroup xây dựng

