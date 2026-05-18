Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bắt Đồng Thị Thùy Linh SN 1999 và nhiều người đàn ông khác trong chuyên án lớn

Theo Chi Chi | 18-05-2026 - 16:12 PM | Xã hội

Công an tỉnh Hưng Yên đã triệt phá tổ chức đánh bạc trực tuyến dưới hình thức game đổi thưởng trên không gian mạng.

Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 11 bị can gồm: Tống Thị Bích Ngọc (1989), Đồng Thị Thùy Linh (1999), Vũ Đình An (1993), Phạm Văn Vương (1994) cùng trú tại tỉnh Hưng Yên, Phạm Tiến Tùng (1990) trú tại thành phố Hải Phòng, Phạm Hữu Quyền (1982), Bùi Trung Thành (1984), Nguyễn Đắc Lực (1997), Nguyễn Văn Tuấn (1991) cùng trú tại tỉnh Ninh Bình, Nguyễn Công Tưởng (1987), Bùi Đức Hợp (1991) cùng trú tại thành phố Hà Nội về tội “Đánh bạc” quy định tại Điều 321, Bộ luật hình sự.

Đây là đường dây đánh bạc hoạt động dưới hình thức game đổi thưởng trực tuyến với quy mô lớn, phương thức hoạt động tinh vi, có sự câu kết của nhiều đối tượng ở nhiều địa phương khác nhau. Quá trình điều tra xác định, các đối tượng đã sử dụng các website, ứng dụng trò chơi trực tuyến mang tính chất cờ bạc như tài xỉu, lô đề, “nổ hũ”, slot game… để tổ chức cho nhiều người tham gia sát phạt bằng tiền qua mạng internet.

Để tham gia đánh bạc, người chơi phải tạo tài khoản trên hệ thống do các đối tượng quản lý, sau đó thực hiện việc nạp tiền thông qua chuyển khoản ngân hàng hoặc thông qua các tài khoản trung gian do các đối tượng cung cấp. Số tiền nạp vào sẽ được quy đổi thành điểm hoặc đơn vị tiền ảo trong game để sử dụng đặt cược dưới nhiều hình thức khác nhau.

Các đối tượng thường xuyên quảng bá hệ thống trên mạng xã hội, lập các hội nhóm kín để hướng dẫn cách chơi, lôi kéo người tham gia bằng những lời quảng cáo như “kiếm tiền nhanh”, “đổi thưởng dễ dàng”, “thắng lớn mỗi ngày”.

Các đối tượng đánh bạc trên mạng bị bắt tạm giam. Ảnh: CA Hưng Yên

Phòng Cảnh sát hình sự khuyến cáo: Ngườidân nâng cao tinh thần cảnh giác trước các hình thức cờ bạc trực tuyến, tuyệt đối không tham gia các website, ứng dụng cá cược, game đổi thưởng trá hình dưới bất kỳ hình thức nào. Người dân cần nhận thức rõ rằng mọi hành vi đánh bạc ăn tiền trên không gian mạng đều là vi phạm pháp luật và có thể bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật hình sự.

Khám xét khẩn cấp công ty và nhà máy, bắt tạm giam Trần Văn Quận sinh năm 1957

Theo Chi Chi

Đời sống và pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tin vui lớn cho tất cả người dân nhận lương hưu, trợ cấp trên cả nước

Tin vui lớn cho tất cả người dân nhận lương hưu, trợ cấp trên cả nước Nổi bật

Bộ Công an vừa có đề xuất quan trọng liên quan đến thi bằng lái xe của người dân toàn quốc

Bộ Công an vừa có đề xuất quan trọng liên quan đến thi bằng lái xe của người dân toàn quốc Nổi bật

Quy định mới về đăng ký khai sinh chính thức có hiệu lực từ tháng 3/2027

Quy định mới về đăng ký khai sinh chính thức có hiệu lực từ tháng 3/2027

16:43 , 18/05/2026
VIDEO: Đi xe máy trên quốc lộ, bất ngờ bị đá từ trên núi rơi trúng người

VIDEO: Đi xe máy trên quốc lộ, bất ngờ bị đá từ trên núi rơi trúng người

15:59 , 18/05/2026
Giao thông hỗn loạn ngày đầu phân luồng nút La Thành - Nguyễn Chí Thanh

Giao thông hỗn loạn ngày đầu phân luồng nút La Thành - Nguyễn Chí Thanh

15:40 , 18/05/2026
Quy định mới liên quan đến VNeID mà người dân cần biết

Quy định mới liên quan đến VNeID mà người dân cần biết

15:28 , 18/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên