Quy định mới liên quan đến VNeID mà người dân cần biết

Công an tỉnh Lai Châu cho biết, thủ tục cấp hộ chiếu phổ thông ở trong nước hiện đã được tích hợp trên ứng dụng VNeID, giúp công dân thực hiện hồ sơ trực tuyến nhanh chóng, thuận tiện, tiết kiệm thời gian và chi phí đi lại.

Công dân chỉ cần đăng nhập tài khoản định danh điện tử mức độ 2, chọn thủ tục “Cấp hộ chiếu”, hoàn thiện thông tin và gửi hồ sơ trực tuyến đến Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh.

Sau khi hoàn tất, công dân có thể theo dõi tình trạng xử lý hồ sơ trực tiếp trên ứng dụng VNeID.

Để thuận tiện trong quá trình thực hiện, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Lai Châu hướng dẫn công dân thực hiện các bước đăng ký cấp hộ chiếu trực tuyến trên ứng dụng VNeID như sau:

Bước 1: Đăng nhập tài khoản

Công dân mở ứng dụng VNeID và đăng nhập bằng tài khoản định danh điện tử mức độ 2 đang hoạt động.

Đối với công dân dưới 14 tuổi, việc thực hiện hồ sơ được thực hiện thông qua tài khoản của người đại diện hợp pháp.

Bước 2: Lựa chọn thủ tục hành chính

Tại giao diện chính của ứng dụng, công dân nhập từ khóa “Hộ chiếu” tại ô tìm kiếm và lựa chọn thủ tục “Cấp hộ chiếu phổ thông ở trong nước”. Sau đó thực hiện xác thực bằng passcode và chọn chức năng Tạo hồ sơ mới.

Bước 3: Hoàn thiện thông tin hồ sơ

Hệ thống sẽ tự động đồng bộ thông tin cá nhân từ dữ liệu định danh điện tử. Công dân cần kiểm tra kỹ các thông tin hiển thị, bổ sung đầy đủ các nội dung còn thiếu và tải ảnh chân dung theo quy định.

Yêu cầu đối với ảnh chân dung:

* Ảnh nền trắng, rõ mặt, nhìn thẳng;

* Ảnh được chụp trong thời gian không quá 06 tháng;

* Không đeo kính màu, không đội mũ;

* Trang phục nghiêm túc, đúng quy định.

Bước 4: Chọn cơ quan tiếp nhận hồ sơ

Công dân lựa chọn Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh để tiếp nhận, giải quyết hồ sơ theo quy định.

Bước 5: Xác nhận nội dung đề nghị cấp hộ chiếu

Công dân khai báo đầy đủ các thông tin theo yêu cầu; lựa chọn loại hộ chiếu và hình thức nhận kết quả (nhận trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích).

Cơ quan công an ưu ý:

* Trường hợp còn hộ chiếu cũ phải thực hiện nộp lại theo quy định;

* Trường hợp mất hộ chiếu phải bổ sung hồ sơ, tài liệu liên quan theo hướng dẫn.

Bước 6: Gửi hồ sơ

Sau khi hoàn thiện đầy đủ thông tin, công dân kiểm tra lại toàn bộ nội dung đã khai, xác nhận cam kết và gửi hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền. Sau khi hoàn tất việc nộp hồ sơ, công dân có thể theo dõi tình trạng giải quyết hồ sơ trực tiếp trên ứng dụng VNeID.