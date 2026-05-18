Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Quy định mới về đăng ký khai sinh chính thức có hiệu lực từ tháng 3/2027

Theo Duy Anh | 18-05-2026 - 16:43 PM | Xã hội

Từ 1/3/2027, Ủy ban nhân dân cấp xã sẽ thực hiện đăng ký khai sinh cho 3 trường hợp theo quy định mới.

Chiều 23/4, với đa số đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội thông qua Luật Hộ tịch (sửa đổi). Luật vừa được thông qua có 4 chương, 30 điều với hiệu lực thi hành từ ngày 1/3/2027.

Trong đó Điều 15 Luật Hộ tịch 2026 quy định về đăng ký khai sinh như sau:

Một điểm nổi bật trong Luật Hộ tịch 2026 quy định các trường hợp UBND cấp xã thực hiện đăng ký khai sinh cho các trường hợp sau đây:

Trẻ em được sinh ra tại Việt Nam;

Trẻ em được sinh ra ở nước ngoài chưa được đăng ký khai sinh, về cư trú tại Việt Nam và có ít nhất một bên cha hoặc mẹ là công dân Việt Nam;

Công dân Việt Nam, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch đang sinh sống tại Việt Nam, được sinh ra tại Việt Nam mà chưa được đăng ký khai sinh, đã có hồ sơ, giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp, xác nhận.

2. Ủy ban nhân dân cấp xã, theo lựa chọn của người yêu cầu đăng ký khai sinh, có trách nhiệm chủ động thực hiện đăng ký khai sinh cho trẻ em khi dữ liệu của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được kết nối, chia sẻ tự động tới hệ thống đăng ký, quản lý hộ tịch điện tử và đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

Trẻ em được sinh ra tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;

Người yêu cầu đăng ký khai sinh đã cung cấp đủ nội dung đăng ký khai sinh theo quy định.

3. Trường hợp trẻ em sinh ra tại Việt Nam không được đăng ký khai sinh theo quy định tại khoản 2 Điều này thì trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày trẻ em được sinh ra, cha hoặc mẹ có trách nhiệm đăng ký khai sinh cho con; trường hợp cha, mẹ không thể đăng ký khai sinh cho con thì ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột hoặc cá nhân, tổ chức đang nuôi dưỡng trẻ em có trách nhiệm đăng ký khai sinh cho trẻ em.

Nội dung đăng ký khai sinh bao gồm các thông tin cơ bản sau:

Thông tin của người được khai sinh: Họ, chữ đệm (nếu có), tên; giới tính; ngày tháng năm sinh; số định danh cá nhân; nơi sinh; quê quán; dân tộc; quốc tịch. Việc xác định họ, tên, dân tộc, quốc tịch của người được khai sinh thực hiện theo quy định của pháp luật dân sự, pháp luật quốc tịch.

Thông tin của cha, mẹ người được khai sinh gồm: Họ, chữ đệm (nếu có), tên; ngày tháng năm sinh; số định danh cá nhân (nếu có); dân tộc; quốc tịch; nơi cư trú.

Theo Duy Anh

Phụ nữ mới

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tin vui lớn cho tất cả người dân nhận lương hưu, trợ cấp trên cả nước

Tin vui lớn cho tất cả người dân nhận lương hưu, trợ cấp trên cả nước Nổi bật

Bộ Công an vừa có đề xuất quan trọng liên quan đến thi bằng lái xe của người dân toàn quốc

Bộ Công an vừa có đề xuất quan trọng liên quan đến thi bằng lái xe của người dân toàn quốc Nổi bật

Bắt Đồng Thị Thùy Linh SN 1999 và nhiều người đàn ông khác trong chuyên án lớn

Bắt Đồng Thị Thùy Linh SN 1999 và nhiều người đàn ông khác trong chuyên án lớn

16:12 , 18/05/2026
VIDEO: Đi xe máy trên quốc lộ, bất ngờ bị đá từ trên núi rơi trúng người

VIDEO: Đi xe máy trên quốc lộ, bất ngờ bị đá từ trên núi rơi trúng người

15:59 , 18/05/2026
Giao thông hỗn loạn ngày đầu phân luồng nút La Thành - Nguyễn Chí Thanh

Giao thông hỗn loạn ngày đầu phân luồng nút La Thành - Nguyễn Chí Thanh

15:40 , 18/05/2026
Quy định mới liên quan đến VNeID mà người dân cần biết

Quy định mới liên quan đến VNeID mà người dân cần biết

15:28 , 18/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên