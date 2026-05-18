Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Khám xét khẩn cấp công ty và nhà máy, bắt tạm giam Trần Văn Quận sinh năm 1957

Theo Chi Chi | 18-05-2026 - 15:12 PM | Xã hội

Trần Văn Quận đã vận chuyển trái phép gần 100 tấn phóng xạ.

Công an tỉnh Lạng Sơn vừa chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ 84 tấn quặng Monazite của Công ty Cổ phần Đường Lâm khi đang làm thủ tục xuất khẩu ra nước ngoài. Qua giám định và căn cứ tài liệu điều tra, xác định số quặng trên là chất phóng xạ.

Ngày 13/5/2026, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Văn Quận (sinh năm 1957; trú tại phường Tân Hưng, TP.HCM) về tội “Vận chuyển trái phép chất phóng xạ”, quy định tại Điều 309 Bộ luật Hình sự. Đồng thời, đến ngày 16/5/2026, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh đã thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Văn Quận, các Quyết định trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn phê chuẩn.

Khám xét khẩn cấp công ty và nhà máy, bắt tạm giam Trần Văn Quận sinh năm 1957 - Ảnh 1.

Ảnh: Cơ quan điều tra thực hiện Lệnh bắt với Trần Văn Quận

Mở rộng điều tra, cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã khám xét văn phòng làm việc của Công ty Cổ phần Đường Lâm tại tỉnh Lâm Đồng và Nhà máy tinh tuyển Ilmenit - Zircon của công ty tại xã Hòa Thắng, tỉnh Lâm Đồng. Qua khám xét, lực lượng chức năng đã thu giữ nhiều đồ vật, tài liệu có liên quan đến vụ án để phục vụ công tác điều tra.

Theo đánh giá, số quặng Monazite bị thu giữ có tỷ lệ cao thành phần oxit đất hiếm, có thể sử dụng trong sản xuất thiết bị điện tử, sản phẩm công nghệ cao và ứng dụng trong công nghệ hạt nhân. Đây là lần đầu tiên Công an tỉnh Lạng Sơn đấu tranh, khám phá vụ án, thu giữ số lượng lớn tang vật là nguyên liệu liên quan chất phóng xạ.

Khám xét khẩn cấp công ty và nhà máy, bắt tạm giam Trần Văn Quận sinh năm 1957 - Ảnh 2.

Ảnh: Cơ quan điều tra thi hành Lệnh khám xét tại

Khám xét khẩn cấp công ty và nhà máy, bắt tạm giam Trần Văn Quận sinh năm 1957 - Ảnh 3.

Văn phòng làm việc của Công ty Đường âm

Hiện Công an tỉnh Lạng Sơn đang chỉ đạo Cơ quan An ninh điều tra tiếp tục phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh và các đơn vị chức năng mở rộng điều tra, xử lý vụ án theo đúng quy định của pháp luật.

Theo Chi Chi

Đời sống và pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
VNeID có thêm tính năng mới, người dân cả nước cần nắm rõ

VNeID có thêm tính năng mới, người dân cả nước cần nắm rõ Nổi bật

Tin vui lớn cho tất cả người dân nhận lương hưu, trợ cấp trên cả nước

Tin vui lớn cho tất cả người dân nhận lương hưu, trợ cấp trên cả nước Nổi bật

Truy nã đặc biệt “ông trùm” Trương Công Nhật Luân, truy vết dòng tiền hơn 350 tỷ đồng

Truy nã đặc biệt “ông trùm” Trương Công Nhật Luân, truy vết dòng tiền hơn 350 tỷ đồng

14:50 , 18/05/2026
Ai thấy Nguyễn Thị Bảo ở đâu, trình báo ngay theo số 0917.181.092

Ai thấy Nguyễn Thị Bảo ở đâu, trình báo ngay theo số 0917.181.092

14:31 , 18/05/2026
Khám xét 5 địa điểm, bắt khẩn cấp thanh niên SN 1995 liên quan đến giao dịch 70 tỷ đồng/tháng

Khám xét 5 địa điểm, bắt khẩn cấp thanh niên SN 1995 liên quan đến giao dịch 70 tỷ đồng/tháng

14:18 , 18/05/2026
Chi tiết bảng lương Công an từ 1/7

Chi tiết bảng lương Công an từ 1/7

13:59 , 18/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên