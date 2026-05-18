Khám xét khẩn cấp công ty và nhà máy, bắt tạm giam Trần Văn Quận sinh năm 1957

Công an tỉnh Lạng Sơn vừa chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ 84 tấn quặng Monazite của Công ty Cổ phần Đường Lâm khi đang làm thủ tục xuất khẩu ra nước ngoài. Qua giám định và căn cứ tài liệu điều tra, xác định số quặng trên là chất phóng xạ.

Ngày 13/5/2026, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Văn Quận (sinh năm 1957; trú tại phường Tân Hưng, TP.HCM) về tội “Vận chuyển trái phép chất phóng xạ”, quy định tại Điều 309 Bộ luật Hình sự. Đồng thời, đến ngày 16/5/2026, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh đã thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Văn Quận, các Quyết định trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn phê chuẩn.

Ảnh: Cơ quan điều tra thực hiện Lệnh bắt với Trần Văn Quận

Mở rộng điều tra, cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã khám xét văn phòng làm việc của Công ty Cổ phần Đường Lâm tại tỉnh Lâm Đồng và Nhà máy tinh tuyển Ilmenit - Zircon của công ty tại xã Hòa Thắng, tỉnh Lâm Đồng. Qua khám xét, lực lượng chức năng đã thu giữ nhiều đồ vật, tài liệu có liên quan đến vụ án để phục vụ công tác điều tra.

Theo đánh giá, số quặng Monazite bị thu giữ có tỷ lệ cao thành phần oxit đất hiếm, có thể sử dụng trong sản xuất thiết bị điện tử, sản phẩm công nghệ cao và ứng dụng trong công nghệ hạt nhân. Đây là lần đầu tiên Công an tỉnh Lạng Sơn đấu tranh, khám phá vụ án, thu giữ số lượng lớn tang vật là nguyên liệu liên quan chất phóng xạ.

Ảnh: Cơ quan điều tra thi hành Lệnh khám xét tại

Văn phòng làm việc của Công ty Đường âm

Hiện Công an tỉnh Lạng Sơn đang chỉ đạo Cơ quan An ninh điều tra tiếp tục phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh và các đơn vị chức năng mở rộng điều tra, xử lý vụ án theo đúng quy định của pháp luật.