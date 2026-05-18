Công an vào cuộc xác minh giao dịch 2,9 tỷ đồng gửi vào tài khoản của chị Lường Thị Loan

Theo Duy Anh | 18-05-2026 - 12:50 PM | Xã hội

Nhờ sự vào cuộc xác minh nhanh chóng của lực lượng công an, số tài sản trên đã được bàn giao nguyên vẹn cho người chuyển nhầm.

Bộ Công an thông tin, vào ngày 8/5 vừa qua, chị Lường Thị Loan (sinh năm 1989, trú tại xã Pắc Ta, tỉnh Lai Châu) bất ngờ phát hiện tài khoản ngân hàng của mình nhận được số tiền 2,9 tỷ đồng từ một tài khoản xa lạ.

Ý thức được đây là số tiền lớn không rõ nguồn gốc, chị Loan đã ngay lập tức đến trụ sở Công an xã Pắc Ta để trình báo và nhờ tìm người trả lại.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Đại úy Vũ Viết Liêm, cán bộ Công an xã đã báo cáo Ban chỉ huy Công an xã. Với tinh thần trách nhiệm cao và sự linh hoạt trong nghiệp vụ, lực lượng Công an xã đã nhanh chóng phối hợp với ngân hàng tiến hành xác minh nguồn dòng tiền.

Qua tra cứu, lực lượng chức năng đã xác định và liên hệ được với người chuyển nhầm tiền là chị Đỗ Thị Út Bốn (sinh năm 1968, trú tại tỉnh Lâm Đồng).

Nhận được thông báo từ Công an xã Pắc Ta, ngày 14/5, chị Bốn đã vượt chặng đường hơn 1.800 km từ tỉnh Lâm Đồng đến tỉnh Lai Châu để phối hợp làm thủ tục.

Tại trụ sở Công an xã, trước sự chứng kiến của lực lượng chức năng, chị Lường Thị Loan đã hoàn tất các thủ tục hoàn trả lại toàn bộ số tiền 2,9 tỷ đồng cho chị Đỗ Thị Út Bốn.

Nhận lại số tài sản lớn tưởng chừng đã thất lạc, chị Đỗ Thị Út Bốn xúc động bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc trước sự tận tụy, hỗ trợ kịp thời của cán bộ, chiến sĩ Công an xã Pắc Ta, đồng thời gửi lời cảm ơn vì nghĩa cử cao đẹp, tính trung thực "nhặt được của rơi, trả người đánh mất" của chị Lường Thị Loan.

