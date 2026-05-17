Ra lệnh bắt tạm giam vợ chồng Lưu Thị Cúc sinh năm 1973

Theo Chi Chi | 17-05-2026 - 21:31 PM | Xã hội

Vợ chồng Lưu Thị Cúc, sinh năm 1973 và Bùi Xuân Hồng, sinh năm 1976 bị bắt để điều tra hành vi Đưa hối lộ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình (Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra) vừa ra Quyết định khởi tố bị can và ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Bùi Xuân Hồng, sinh năm 1976, trú tại phố Tây, phường Tây Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình và Lưu Thị Cúc, sinh năm 1973, trú tại làng cổ Bát Tràng, xã Bát Tràng, thành phố Hà Nội về hành vi “Đưa hối lộ”

Theo tài liệu điều tra, Bùi Xuân Hồng cùng vợ hiện nay là Lưu Thị Cúc đã bàn bạc thực hiện việc xin cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với một thửa đất là tài sản chung của ông Hồng và người vợ cũ nhằm mục đích bán lấy tiền trả nợ và phục vụ chi tiêu cá nhân.

Trong quá trình thực hiện thủ tục, Bùi Xuân Hồng đã nhờ Trịnh Văn Minh, sinh năm 1979, trú tại tổ dân phố Tân Mỹ, phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình, thời điểm đó là công chức địa chính, xây dựng, nông nghiệp và môi trường UBND xã Ninh Giang, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình (cũ) giúp làm thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chỉ đứng tên ông Hồng, mặc dù đây là tài sản chung của ông Hồng và người vợ cũ.

Quá trình điều tra xác định, Bùi Xuân Hồng đã ký vào văn bản thỏa thuận phân chia tài sản theo hướng chuyển quyền sử dụng đất cho con trai chung với người vợ cũ và gửi cho người vợ cũ ký. Tuy nhiên, sau đó hồ sơ đã bị sửa đổi thành nội dung chuyển toàn bộ quyền sử dụng đất cho ông Hồng.

Để được Trịnh Văn Minh giúp đỡ giải quyết hồ sơ, Lưu Thị Cúc đã nhiều lần trực tiếp đưa tiền và quà cho Minh với tổng giá trị 27,3 triệu đồng. Việc đưa lợi ích vật chất này được Bùi Xuân Hồng biết, thống nhất và cùng thực hiện nhằm hoàn tất thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo mục đích cá nhân.

Sau khi được cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đứng tên mình, Bùi Xuân Hồng đã tự ý bán thửa đất với giá 1,8 tỷ đồng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định hành vi của Lưu Thị Cúc và Bùi Xuân Hồng cấu thành tội “Đưa hối lộ” quy định tại khoản 2 Điều 364 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Bùi Xuân Hồng và Lưu Thị Cúc về hành vi “Đưa hối lộ”

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam để điều tra đối với Trịnh Văn Minh về hành vi “Nhận hối lộ” quy định tại Khoản 2 Điều 354 Bộ luật hình sự.

