Khống chế, bắt giữ Quách Thị Cẩm Hương SN 1977

Ngày 17/5/2026, thông tin từ Công an xã An Nhơn Tây (TP.HCM) cho biết trên VTC News, đơn vị đã hoàn tất các thủ tục cần thiết để bàn giao đối tượng Quách Thị Cẩm Hương (SN 1977) cho các phòng nghiệp vụ thuộc Công an TP.HCM thụ lý và xử lý nghiêm theo thẩm quyền.

Trước đó, trong quá trình rà soát biến động nhân khẩu và quản lý địa bàn tại khu vực ấp An Hòa, các chiến sĩ công an xã phát hiện một người phụ nữ đến thuê trọ trên địa bàn có nhiều biểu hiện nghi vấn. Khi làm thủ tục đăng ký cư trú, người này xuất trình một thẻ Căn cước công dân mang tên Quách Thị Cẩm Giang.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ kết hợp tra cứu, đối chiếu kỹ lưỡng trên hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cảnh sát khu vực nhận thấy thông tin nhân thân của người phụ nữ này có dấu hiệu bất nhất, không trùng khớp với dữ liệu thực tế.

Tiến hành xác minh chuyên sâu, lực lượng chức năng làm rõ tấm thẻ Căn cước công dân nói trên thực chất thuộc về chị ruột của đối tượng. Tiếp tục lần theo các manh mối và tài liệu thu thập được, Công an xã An Nhơn Tây bất ngờ phát hiện người phụ nữ đang đứng tên "mượn danh" này chính là Quách Thị Cẩm Hương – đối tượng bị truy nã suốt 11 năm qua.

Theo báo Pháp luật TP.HCM, Quách Thị Cẩm Hương từng bị cơ quan xét xử tuyên phạt mức án 10 năm tù giam về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Tuy nhiên, thay vì chấp hành án, đối tượng đã lén lút bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Đến ngày 12/11/2015, Cơ quan Thi hành án hình sự Công an TP.HCM đã ban hành Quyết định truy nã số 1992/QĐTN-CATP-CQTHAHS đối với Hương.

Ngay sau khi xác định chính xác hành tung của kẻ trốn nã, Đại úy Võ Tấn Kịp – cán bộ cảnh sát khu vực ấp An Hòa – đã nhanh chóng báo cáo cấp trên để xây dựng phương án vây bắt. Lực lượng công an xã sau đó đã phối hợp đồng bộ, bất ngờ ập vào khống chế và bắt giữ thành công Quách Thị Cẩm Hương khi đối tượng đang trốn tại một phòng trọ trên đường Bến Súc.

Tại trụ sở điều tra, trước những bằng chứng không thể chối cãi, Quách Thị Cẩm Hương đã phải cúi đầu nhận tội. Hương khai nhận, do tâm lý lo sợ phải ngồi tù 10 năm nên đã nảy sinh ý định dùng giấy tờ tùy thân của chị ruột để thay hình đổi dạng, sống mai danh ẩn tích nhằm qua mắt các cơ quan chức năng từ năm 2015 đến nay.