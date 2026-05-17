Cơn lốc xoáy thổi bay hai tủ kính tiệm vàng, nhiều trang sức bị nước cuốn trôi: Xác minh thiệt hại

Chiều tối 15/5, trên địa bàn xã Ea Kar (Đắk Lắk) xảy ra mưa lớn kèm theo dông lốc, gió mạnh làm nhiều cây xanh gãy đổ trên các tuyến đường, gây ùn tắc giao thông cục bộ; nhiều quầy hàng tại chợ cũng bị xô lệch ra đường.

Gió không chỉ làm tốc mái nhà, khiến cây xanh gãy đổ mà còn thổi bay nhiều tài sản của người dân ở chợ. Đặc biệt, gió lốc đã thổi bay tủ bán hàng của tiệm vàng MH (xã Ea Kar) ra đường. Những đoạn clip ghi lại sự việc nhanh chóng nhận được nhiều sự chú ý của dư luận.

Thông tin trên PLO, chị L. - đại diện tiệm vàng, cho biết gia đình chị có hai cửa hàng kinh doanh vàng bạc tại xã Ea Kar. Khoảng 17h ngày 15/5, tại xã xuất hiện mưa kèm gió lốc dữ dội. Cơn lốc xoáy đã hất tung hai tủ kính trưng bày vàng của gia đình chị ra giữa đường, làm kính vỡ nát. Một số nữ trang trưng bày trong tủ bị nước cuốn trôi. Hiện gia đình chị L. đang kiểm đếm, chưa thể thống kê chính xác số nữ trang bị mất.

Liên quan tới vụ việc trên, ngày 17/5, thông tin từ UBND xã Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk, cho biết đơn vị đã giao công an xã xác minh thiệt hại liên quan vụ việc gió lốc thổi bay tủ kính bán hàng của một tiệm vàng trên địa bàn.

2 tủ kính của tiệm vàng bị cuốn bay ra đường.

Bên cạnh sự cố 2 tủ kính tiệm vàng bị cuốn bay ra đường, một đoạn clip khác ghi lại cảnh 4 tấm cửa kính của cửa hàng kinh doanh gạch ốp lát bị sập, vỡ nát trong vụ dông lốc vào chiều 15/5 cũng khiến người xem hoảng sợ.

Được biết, tầng 1 của căn nhà được dùng để kinh doanh gạch ốp lát, còn tầng 2 đang để trống. Theo nội dung camera an ninh thì dông lốc ập đến quá nhanh, người đàn ông ngồi trong nhà vội chạy ra đóng cửa nhưng chưa kịp hoàn tất thì gió mạnh đã quật vỡ hàng loạt tấm kính.