Cơn lốc xoáy thổi bay hai tủ kính tiệm vàng, nhiều trang sức bị nước cuốn trôi: Xác minh thiệt hại

Theo Hương Trà | 17-05-2026 - 12:59 PM | Xã hội

Đại diện tiệm vàng cho biết hiện gia đình đang kiểm đếm, chưa thể thống kê chính xác số nữ trang bị mất.

Chiều tối 15/5, trên địa bàn xã Ea Kar (Đắk Lắk) xảy ra mưa lớn kèm theo dông lốc, gió mạnh làm nhiều cây xanh gãy đổ trên các tuyến đường, gây ùn tắc giao thông cục bộ; nhiều quầy hàng tại chợ cũng bị xô lệch ra đường.

Gió không chỉ làm tốc mái nhà, khiến cây xanh gãy đổ mà còn thổi bay nhiều tài sản của người dân ở chợ. Đặc biệt, gió lốc đã thổi bay tủ bán hàng của tiệm vàng MH (xã Ea Kar) ra đường. Những đoạn clip ghi lại sự việc nhanh chóng nhận được nhiều sự chú ý của dư luận.

Thông tin trên PLO, chị L. - đại diện tiệm vàng, cho biết gia đình chị có hai cửa hàng kinh doanh vàng bạc tại xã Ea Kar. Khoảng 17h ngày 15/5, tại xã xuất hiện mưa kèm gió lốc dữ dội. Cơn lốc xoáy đã hất tung hai tủ kính trưng bày vàng của gia đình chị ra giữa đường, làm kính vỡ nát. Một số nữ trang trưng bày trong tủ bị nước cuốn trôi. Hiện gia đình chị L. đang kiểm đếm, chưa thể thống kê chính xác số nữ trang bị mất.

Liên quan tới vụ việc trên, ngày 17/5, thông tin từ UBND xã Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk, cho biết đơn vị đã giao công an xã xác minh thiệt hại liên quan vụ việc gió lốc thổi bay tủ kính bán hàng của một tiệm vàng trên địa bàn.

2 tủ kính của tiệm vàng bị cuốn bay ra đường.

Bên cạnh sự cố 2 tủ kính tiệm vàng bị cuốn bay ra đường, một đoạn clip khác ghi lại cảnh 4 tấm cửa kính của cửa hàng kinh doanh gạch ốp lát bị sập, vỡ nát trong vụ dông lốc vào chiều 15/5 cũng khiến người xem hoảng sợ.

Được biết, tầng 1 của căn nhà được dùng để kinh doanh gạch ốp lát, còn tầng 2 đang để trống. Theo nội dung camera an ninh thì dông lốc ập đến quá nhanh, người đàn ông ngồi trong nhà vội chạy ra đóng cửa nhưng chưa kịp hoàn tất thì gió mạnh đã quật vỡ hàng loạt tấm kính.

Camera an ninh ghi lại vụ dông lốc làm vỡ nát 4 tấm kính khiến số đông hoảng sợ.

Thêm một loại giấy tờ sẽ được tích hợp trên VNeID, người dân cả nước cần nắm rõ

Thêm 1 người bị tạm giữ hình sự trong vụ án ma túy liên quan Miu Lê, đó là ai?

Thi hành Lệnh khám xét khẩn cấp nơi làm việc của chủ xưởng Nguyễn Thanh Bình SN 1967

12:23 , 17/05/2026
Từ ngày 15/5: Một thay đổi quan trọng trên VNeID đã có hiệu lực, hàng triệu người dân cần biết

10:59 , 17/05/2026
Bộ Công an hướng dẫn mới nhất về thông báo tạm trú và khai báo lưu trú

10:24 , 17/05/2026
Vụ Miu Lê tổ chức, sử dụng ma túy: Ai trong nhóm 6 đối tượng bị khởi tố vì “Không tố giác tội phạm”?

09:02 , 17/05/2026

