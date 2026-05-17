Từ ngày 15/5: Một thay đổi quan trọng trên VNeID đã có hiệu lực, hàng triệu người dân cần biết

Câu 1: Theo Nghị định 88/2026/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 15/5/2026, nhóm giấy tờ quan trọng nào sau đây chính thức được mở rộng tích hợp và hiển thị trên ứng dụng VNeID?

A. Hồ sơ bệnh án điện tử và các loại giấy tờ kiểm tra sức khỏe định kỳ.

B. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản cá nhân.

C. Học bạ, văn bằng, chứng chỉ và dữ liệu kết quả quá trình học tập. [✔]

D. Sổ hộ khẩu điện tử và danh sách các thành viên trong hộ gia đình.

Giải thích: Bắt đầu từ ngày 15/5/2026, ứng dụng định danh điện tử VNeID chính thức bổ sung tính năng tích hợp dữ liệu giáo dục theo quy định mới của Chính phủ. Sự thay đổi này cho phép hệ thống số hóa toàn bộ lộ trình giáo dục của công dân để hiển thị trực tiếp trên môi trường điện tử. Đây là bước đi chiến lược trong tiến trình số hóa giấy tờ cá nhân, biến VNeID thành một chiếc "ví giấy tờ số" toàn diện hơn, phục vụ tối đa cho các nhu cầu thực tế của người dân.

Đáp án đúng là: C.

Câu 2: Các dữ liệu thuộc hồ sơ học tập số hóa khi được cập nhật và hiển thị hợp lệ trên ứng dụng định danh điện tử sẽ có giá trị pháp lý như thế nào?

A. Có giá trị pháp lý hoàn toàn tương đương với các bản giấy truyền thống. [✔]

B. Chỉ có giá trị tham khảo và vẫn bắt buộc phải xuất trình bản giấy gốc.

C. Chỉ có giá trị khi đi kèm bản sao có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền.

D. Có giá trị tạm thời trong vòng 6 tháng kể từ thời điểm dữ liệu đồng bộ.

Giải thích: Quyết định tích hợp dữ liệu lên ứng dụng định danh mang tính đột phá lớn về mặt pháp lý hành chính. Khi các thông tin giáo dục hiển thị trên VNeID, chúng có giá trị pháp lý tương đương bản giấy gốc hoặc bản sao có chứng thực. Do đó, khi thực hiện các thủ tục hành chính, giao dịch dân sự hoặc nộp hồ sơ tuyển dụng, người dân chỉ cần xuất trình thông tin ngay trên giao diện ứng dụng điện tử mà không cần mang theo hồ sơ giấy tờ cồng kềnh như trước.

Đáp án đúng là: A.

Từ ngày 15/5/2026, người dân có thể sử dụng học bạ, văn bằng, chứng chỉ trực tiếp trên ứng dụng định danh điện tử VNeID thay cho bản giấy trong nhiều thủ tục hành chính, giao dịch dân sự và tuyển dụng. (Ảnh: VTV)

Câu 3: Để quản lý thống nhất dữ liệu giáo dục của từng công dân từ bậc phổ thông đến đại học, cơ quan quản lý sử dụng mã số định danh nào để thiết lập “hồ sơ học tập suốt đời”?

A. Số thẻ Bảo hiểm y tế được cấp.

B. Số mã số thuế thu nhập cá nhân.

C. Số thẻ học sinh, sinh viên quốc gia.

D. Số định danh cá nhân của mỗi công dân. [✔]

Giải thích: Theo lộ trình công nghệ, mỗi cá nhân sẽ sở hữu một “hồ sơ học tập suốt đời” lưu trữ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về giáo dục. Để đảm bảo tính duy nhất và liên thông thông tin dữ liệu, hồ sơ này được kết nối và quản lý đồng nhất bằng số định danh cá nhân (chính là số căn cước của công dân). Mã số này cho phép hệ thống tự động đồng bộ kết quả học tập, rèn luyện, các bằng cấp và giải thưởng từ các cơ sở giáo dục hợp pháp lên tài khoản VNeID một cách chính xác.

Đáp án đúng là: D.

Câu 4: Bộ Giáo dục và Đào tạo đặt mục tiêu hoàn thành việc cấp mã hồ sơ học tập suốt đời cho toàn bộ người học trước thời điểm nào?

A. Trước ngày 15/05/2026.

B. Trước ngày 01/01/2027. [✔]

C. Trước ngày 01/07/2027.

D. Trước ngày 31/12/2028.

Giải thích: Nhằm xây dựng đồng bộ hạ tầng dữ liệu và đảm bảo quyền lợi tối đa cho người học, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đề ra mốc thời gian cụ thể cho tiến trình số hóa này. Mục tiêu đặt ra là hoàn thành việc cấp mã hồ sơ học tập suốt đời cho toàn bộ học sinh, sinh viên và người học trên cả nước trước ngày 1/1/2027. Các cơ quan và cơ sở trong hệ thống giáo dục có trách nhiệm chuẩn bị kỹ thuật, công nghệ để tạo lập, làm sạch dữ liệu đúng lộ trình cam kết.

Đáp án đúng là: B.

Câu 5: Để đảm bảo an toàn, bảo mật thông tin cá nhân trên không gian mạng, việc khai thác dữ liệu giáo dục của công dân trên hệ thống tuân theo nguyên tắc nào?

A. Cá nhân toàn quyền sử dụng dữ liệu của mình; tổ chức khác khai thác phải được chủ thể đồng ý. [✔]

B. Mọi tổ chức và cá nhân đều có quyền tự do tra cứu thông tin bằng số căn cước người khác.

C. Chỉ có các cơ sở giáo dục nơi công dân từng học tập mới có quyền mở xem dữ liệu này.

D. Toàn bộ dữ liệu được công khai trên mạng internet để phục vụ các nhà tuyển dụng nhân sự.

Giải thích: Công tác bảo mật thông tin được quy định cực kỳ chặt chẽ nhằm tránh rò rỉ dữ liệu riêng tư. Cá nhân có toàn quyền truy cập và sử dụng dữ liệu giáo dục của chính bản thân mình. Các cơ quan Đảng, Nhà nước và tổ chức chính trị - xã hội chỉ được khai thác thông tin phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao. Đối với các tổ chức hoặc cá nhân ngoài hệ thống, họ chỉ có thể tiếp cận dữ liệu khi có sự đồng ý rõ ràng của chủ thể thông tin hoặc theo quyết định đặc biệt của pháp luật.

Đáp án đúng là: A.