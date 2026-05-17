Vụ Miu Lê tổ chức, sử dụng ma túy: Ai trong nhóm 6 đối tượng bị khởi tố vì “Không tố giác tội phạm”?

Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng vừa tiếp tục mở rộng điều tra vụ tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy xảy ra tại khu vực bãi tắm Tùng Thu, đặc khu Cát Hải. Trong nhóm 6 người bị phát hiện dương tính với ma túy hôm 10/5, có một người bị khởi tố về hành vi “Không tố giác tội phạm”.

Theo thông tin từ cơ quan công an, ngày 16/5/2026, Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Trần Minh Trang (SN 1996, trú tại phường Hồng Hà, Hà Nội) về hành vi “Không tố giác tội phạm”.

Đây là một trong 6 đối tượng bị phát hiện có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy tại khu vực bãi tắm Tùng Thu, thuộc thôn 2 Cát Bà, đặc khu Cát Hải, Hải Phòng vào khoảng 12h30 ngày 10/5.

5 người còn lại gồm: Vũ Khương An (SN 1995, trú tại phường Tân Sơn Hòa, TP.HCM); Trần Đức Phong (SN 1991, trú tại phường Ngọc Hà, Hà Nội); Đoàn Thị Thúy An (SN 1990, trú tại đặc khu Cát Hải, Hải Phòng); Lê Ánh Nhật, nghệ danh ca sĩ Miu Lê (SN 1991, trú tại phường Nhiêu Lộc, TP.HCM) và Vũ Thái Nam (SN 2002, trú tại phường Đồng Nguyên, tỉnh Bắc Ninh).

Qua kiểm tra, cả 6 người đều dương tính với chất ma túy.

Khám xét khẩn cấp tại cơ sở lưu trú Titibeach ở khu vực bãi tắm Tùng Thu, lực lượng chức năng thu giữ 5,35 gram Ketamine; 0,40 gram Ketamine và Cocaine cùng nhiều dụng cụ liên quan đến hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Trước đó, ngày 14/5/2026, Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng đã khởi tố vụ án hình sự “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” và “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Trong đó, Trần Đức Phong và Vũ Thái Nam bị khởi tố về hành vi “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” và “Tàng trữ trái phép chất ma túy”. Đoàn Thị Thúy An bị khởi tố về hành vi “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”

Đến ngày 16/5, cơ quan điều tra tiếp tục khởi tố, tạm giam Lê Ánh Nhật và Vũ Khương An về hành vi “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”. Ngoài ra, mở rộng điều tra, công an còn tạm giữ hình sự Đặng Huy Việt (SN 1984, trú tại phường Hoàng Mai, Hà Nội) để điều tra về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án để xử lý các đối tượng liên quan theo quy định pháp luật.