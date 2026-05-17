4 thời điểm được đổi nơi đăng ký khám chữa bệnh BHYT trong năm

Theo D.Thu | 17-05-2026 - 07:59 AM | Xã hội

Người tham gia BHYT được đổi nơi đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu trong 15 ngày đầu mỗi quý, giúp thuận tiện hơn khi đi khám chữa bệnh.

BHXH Việt Nam cho biết căn cứ theo khoản 2, điều 26 Luật BHYT, người tham gia được thay đổi nơi đăng ký khám, chữa bệnh (KCB) ban đầu vào đầu mỗi quý.

Người dân làm thủ tục khám, chữa bệnh BHYT tại cơ sở y tế. Ảnh: Thuý Ninh

Theo quy định, việc này được thực hiện trong 15 ngày đầu của các tháng 1, 4, 7 và 10 hằng năm. Như vậy, từ ngày 1-7-2026, người dân có thể làm thủ tục đổi nơi đăng ký KCB ban đầu trên thẻ BHYT.

Cách thức thực hiện Người tham gia BHYT nộp hồ sơ đề nghị thay đổi nơi đăng ký KCB ban đầu (tờ khai điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT – mẫu TK1-TS) đến cơ quan BHXH nơi phát hành thẻ bằng một trong các hình thức: trực tiếp tại bộ phận một cửa; qua dịch vụ bưu chính; hoặc trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, Cổng Dịch vụ công của BHXH Việt Nam.

Người tham gia BHYT hộ gia đình nộp trực tiếp tại cơ quan BHXH nơi cư trú, thông qua dịch vụ bưu chính hoặc thực hiện trực tuyến tại Cống Dịch vụ công quốc gia (tại địa chỉ https://dichvucong.gov.vn) hoặc Cổng Dịch vụ công của BHXH Việt Nam (tại địa chỉ: https://dichvucong.baohiemxahoi.gov.vn).

Đối với người lao động tham gia BHYT bắt buộc: Đăng ký thông qua đơn vị sử dụng lao động (công ty, cơ quan nơi làm việc).

Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHYT

Hồ sơ gồm tờ khai mẫu TK1-TS và thẻ BHYT còn giá trị sử dụng. Người lao động tham gia BHYT bắt buộc thực hiện thông qua đơn vị sử dụng lao động.

BHXH Việt Nam cũng lưu ý các tổ chức dịch vụ thu, hỗ trợ phát triển đối tượng BHXH, BHYT không được thực hiện thủ tục đổi nơi đăng ký KCB ban đầu; người dân cần liên hệ trực tiếp cơ quan BHXH hoặc thực hiện trực tuyến.

Thủ tục đổi nơi đăng ký KCB ban đầu không thu phí. Thời gian giải quyết tối đa 3 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Trường hợp bị thu phí trái quy định, người tham gia cần phản ánh đến cơ quan BHXH nơi cư trú để được xử lý.

Theo D.Thu

