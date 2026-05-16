Công an điều tra giao dịch 2.9 tỷ đồng gửi tới tài khoản của Lường Thị Loan SN 1989: Một người phụ nữ cách 1.800km được mời đến làm việc

Một người phụ nữ ở tỉnh Lai Châu đã chủ động trình báo công an sau khi bất ngờ nhận được 2,9 tỷ đồng từ tài khoản lạ, giúp người chuyển nhầm tìm lại số tiền lớn tưởng chừng thất lạc.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Lai Châu, ngày 8/5/2026, chị Lường Thị Loan (SN 1989, trú tại bản Mít Thái, xã Pắc Ta, tỉnh Lai Châu) phát hiện tài khoản ngân hàng của mình bất ngờ nhận được số tiền 2,9 tỷ đồng từ một tài khoản không quen biết.

Lực lượng Công an xã Pắc Ta (tỉnh Lai Châu) chứng kiến và hỗ trợ thủ tục bàn giao lại 2,9 tỷ đồng cho chị Đỗ Thị Út Bốn (trú tại tỉnh Lâm Đồng)

Nhận thấy đây là khoản tiền lớn không rõ nguồn gốc, chị Loan đã nhanh chóng đến trình báo tại Công an xã Pắc Ta và nhờ lực lượng chức năng hỗ trợ tìm người chuyển nhầm để trả lại.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Đại úy Vũ Viết Liêm, cán bộ Công an xã Pắc Ta đã báo cáo Ban Chỉ huy Công an xã để xin ý kiến chỉ đạo. Lực lượng công an sau đó phối hợp với ngân hàng tiến hành xác minh nguồn tiền và thông tin người chuyển khoản.

Qua xác minh, cơ quan chức năng xác định người chuyển nhầm là chị Đỗ Thị Út Bốn (SN 1968, trú tại thôn Phú Xum, xã Tuyên Quang, tỉnh Lâm Đồng).

Nhận được thông báo từ Công an xã Pắc Ta, ngày 14/5/2026, chị Bốn đã vượt quãng đường hơn 1.800 km từ tỉnh Lâm Đồng đến Lai Châu để làm thủ tục nhận lại tiền.

Tại trụ sở Công an xã Pắc Ta, trước sự chứng kiến của lực lượng chức năng, chị Lường Thị Loan đã hoàn tất thủ tục hoàn trả toàn bộ số tiền 2,9 tỷ đồng cho chị Đỗ Thị Út Bốn.

Nhận lại số tiền lớn tưởng như đã mất, chị Đỗ Thị Út Bốn xúc động gửi lời cảm ơn đến cán bộ, chiến sĩ Công an xã Pắc Ta vì đã tận tình hỗ trợ, đồng thời bày tỏ sự trân trọng trước hành động trung thực, nghĩa tình của chị Lường Thị Loan.



