Cảnh báo mới nhất từ công an liên quan đến giấy phép lái xe

Theo cảnh báo mới nhất từ Công an tỉnh Cao Bằng, lực lượng chức năng đang liên tục phát hiện và xử lý hàng loạt trường hợp người điều khiển phương tiện sử dụng giấy phép lái xe và biển số xe không hợp pháp. Đáng lo ngại là hoạt động mua bán mờ ám này đang được quảng cáo công khai và tràn lan trên các nền tảng mạng xã hội. Với những lời chào mời hấp dẫn như làm nhanh, giá rẻ hay cam kết bao đậu không cần thi, các đường dây này đã đánh trúng vào tâm lý e ngại thi cử của một bộ phận người dân chỉ muốn nhanh chóng có giấy tờ để đối phó với cảnh sát giao thông.

Đại diện Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Cao Bằng cho biết công nghệ làm giả hiện nay đã đạt đến mức độ vô cùng tinh vi, khiến người dân rất khó phân biệt bằng mắt thường. Tuy nhiên, qua lăng kính giám định chuyên môn, cơ quan chức năng vẫn chỉ ra hàng loạt dấu hiệu bất thường để nhận diện. Cụ thể, các loại giấy tờ giả mạo thường có hình ảnh và thông tin in ấn mờ nhạt, sai lệch phông chữ tiêu chuẩn. Đặc biệt, mã QR hoặc mã vạch in trên thẻ giả thường không thể tra cứu hoặc cho ra dữ liệu hoàn toàn sai lệch với hệ thống quốc gia. Thậm chí, nhiều đối tượng ma mãnh còn sử dụng thủ đoạn tinh vi đến mức lấy mặt trước được in giả để ép ghép với mặt sau của phôi thật nhằm qua mặt lực lượng tuần tra, bên cạnh việc sử dụng các phôi có dấu hiệu tẩy xóa và không hề phát quang lớp bảo an dưới ánh sáng chuyên dụng.

Trước những diễn biến phức tạp của tội phạm làm giả con dấu và tài liệu, Công an tỉnh Cao Bằng kiên quyết khuyến cáo người dân tuyệt đối không tiếp tay, mua bán hay sử dụng giấy phép lái xe giả dưới bất kỳ hình thức nào. Để đảm bảo quyền lợi và sự an toàn pháp lý, người dân chỉ nên đăng ký học và thi tại các cơ sở đào tạo lái xe được nhà nước cấp phép. Bên cạnh đó, chủ xe tuyệt đối không gắn các loại biển số không do cơ quan có thẩm quyền cấp phát. Khi tiến hành các giao dịch mua bán hay chuyển nhượng phương tiện, người dân cần cẩn trọng đối chiếu kỹ lưỡng toàn bộ hồ sơ gốc. Trong trường hợp nghi ngờ hoặc phát hiện các cá nhân có hành vi cung cấp, sử dụng giấy tờ giả mạo, người dân cần lập tức trình báo với cơ quan công an gần nhất để kịp thời ngăn chặn và xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.