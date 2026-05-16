Lỗi vi phạm giao thông bắt đầu bị xử phạt từ 1/7, người dân chú ý

Từ hôm nay, một lỗi vi phạm giao thông tăng mức phạt lên đến 20 triệu đồng theo nghị định mới, người dân chú ý?

Theo Văn Chế | 16-05-2026 - 12:21 PM | Xã hội

Vậy đó là lỗi vi phạm nào?

Câu hỏi 1/5: Từ ngày 15.5.2026, Nghị định nào chính thức có hiệu lực quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường sắt?

A. Nghị định 168/2024/NĐ-CP

B. Nghị định 81/2026/NĐ-CP

C. Nghị định 100/2019/NĐ-CP

D. Nghị định 123/2021/NĐ-CP

Đáp án đúng là: B. Nghị định 81/2026/NĐ-CP

Giải thích:

Nghị định 81/2026/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường sắt, chính thức có hiệu lực từ ngày 15.5.2026.

Câu hỏi 2/5: Hành vi nào của tài xế ô tô bị phạt tới 18 - 20 triệu đồng theo Nghị định 81/2026?

A. Vượt đèn đỏ đường bộ

B. Vượt rào chắn đường ngang khi có tín hiệu tàu đến

C. Chạy quá tốc độ trên cao tốc

D. Không bật đèn sau 18h

Đáp án đúng là: B. Vượt rào chắn đường ngang khi có tín hiệu tàu đến

Giải thích:

Người điều khiển ô tô vượt rào chắn đường ngang hoặc vượt khi đèn đỏ đã bật, chuông báo hiệu kêu sẽ bị phạt từ 18 - 20 triệu đồng theo Nghị định 81/2026/NĐ-CP.

Câu hỏi 3/5: Mức phạt 18 - 20 triệu đồng chủ yếu áp dụng cho đối tượng nào?

A. Ô tô

B. Xe máy

C. Xe tải

D. Tất cả phương tiện

Đáp án đúng là: A. Ô tô

Giải thích:

Mức phạt cao 18 - 20 triệu đồng được áp dụng chủ yếu cho người điều khiển ô tô vi phạm vượt rào chắn đường sắt khi có tín hiệu tàu đến.

Câu hỏi 4/5: Ngoài phạt tiền, Nghị định 81/2026/NĐ-CP còn áp dụng những hình thức bổ sung nào?

A. Chỉ tước giấy phép lái xe

B. Tước quyền sử dụng giấy phép, đình chỉ hoạt động, buộc tháo dỡ công trình vi phạm

C. Chỉ tạm giữ phương tiện

D. Không có hình thức bổ sung

Đáp án đúng là: B. Tước quyền sử dụng giấy phép, đình chỉ hoạt động, buộc tháo dỡ công trình vi phạm

Giải thích:

Nghị định quy định nhiều biện pháp bổ sung như tước giấy phép, đình chỉ hoạt động, buộc tháo dỡ công trình vi phạm, buộc khôi phục hiện trạng ban đầu.

Câu hỏi 5/5: Hành vi đi, đứng, nằm, ngồi trái phép trong phạm vi đường sắt bị xử phạt như thế nào?

A. Không bị phạt

B. Từ cảnh cáo đến phạt tiền, mức cao hơn nếu gây nguy hiểm

C. Chỉ phạt 500.000 đồng

D. Phạt 10 - 20 triệu đồng

Đáp án đúng là: B. Từ cảnh cáo đến phạt tiền, mức cao hơn nếu gây nguy hiểm

Giải thích:

Hành vi đi, đứng, nằm, ngồi trái phép trong phạm vi đường sắt bị xử phạt từ cảnh cáo đến phạt tiền, mức cao hơn nếu gây ảnh hưởng đến hoạt động chạy tàu hoặc tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Theo Văn Chế

Báo văn hóa

