Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Lỗi vi phạm giao thông bắt đầu bị xử phạt từ 1/7, người dân chú ý

Theo Huỳnh Duy | 16-05-2026 - 11:42 AM | Xã hội

Từ ngày 1/7/2026, người điều khiển ô tô chở trẻ em dưới 10 tuổi và cao dưới 1,35 m sẽ phải tuân thủ quy định mới về vị trí ngồi và sử dụng thiết bị an toàn trên xe.

Từ ngày 1/7/2026, quy định bắt buộc sử dụng thiết bị an toàn cho trẻ em trên ô tô sẽ chính thức được áp dụng theo Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ. Theo đó, trẻ em dưới 10 tuổi và có chiều cao dưới 1,35 mét khi ngồi trên ô tô phải được bố trí ghế an toàn hoặc đệm nâng phù hợp.

Thông tin từ Cục CSGT cho biết, khoản 3 Điều 10 của luật quy định rõ: khi chở trẻ em dưới 10 tuổi và cao dưới 1,35 mét, không được để trẻ ngồi cùng hàng ghế với người lái xe, trừ trường hợp xe chỉ có một hàng ghế.

Ngoài ra, người lái xe có trách nhiệm sử dụng và hướng dẫn sử dụng thiết bị an toàn phù hợp cho trẻ em, ngoại trừ xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách.

Lỗi vi phạm giao thông bắt đầu bị xử phạt từ 1/7, người dân chú ý- Ảnh 1.

Từ ngày 1/7/2026, trẻ dưới 10 tuổi hoặc cao dưới 1,35m khi đi ô tô phải được bố trí chỗ ngồi, thiết bị an toàn phù hợp... (Ảnh minh hoạ)

Như vậy, các trường hợp người lớn ôm trẻ ngồi ở ghế phụ phía trước hoặc để trẻ ngồi cùng hàng ghế với tài xế đều bị xem là vi phạm quy định. Theo quy định xử phạt hiện hành, hành vi này có thể bị phạt tới 1 triệu đồng.

Việt Nam tiệm cận tiêu chuẩn quốc tế

Cục CSGT đánh giá quy định mới giúp Việt Nam tiệm cận các tiêu chuẩn an toàn giao thông của nhiều quốc gia phát triển trên thế giới.

Hiện nay, có khoảng 115 quốc gia đã ban hành quy định cấm trẻ em ngồi ghế trước trên ô tô. Trong đó, 70 nước cấm hoàn toàn, còn 45 nước cho phép trẻ ngồi ghế trước nhưng bắt buộc phải có thiết bị an toàn phù hợp.

Bên cạnh đó, gần 100 quốc gia đã luật hóa việc bắt buộc sử dụng ghế an toàn cho trẻ em trên ô tô cá nhân.

Ghế an toàn giúp giảm mạnh nguy cơ thương vong

Theo thống kê của WHO và UNICEF, việc sử dụng ghế an toàn cho trẻ em có thể giảm tới 60% nguy cơ chấn thương và tử vong trong các vụ tai nạn giao thông.

Lỗi vi phạm giao thông bắt đầu bị xử phạt từ 1/7, người dân chú ý- Ảnh 2.

Tại nhiều quốc gia phát triển, khoảng 90% phụ huynh thường xuyên sử dụng ghế an toàn cho trẻ khi di chuyển bằng ô tô. Trong khi đó, tỷ lệ này tại nhiều nước châu Á vẫn còn khá thấp, ở một số nơi chưa đến 5%.

Các chuyên gia an toàn giao thông cho rằng, việc bắt buộc sử dụng ghế an toàn cho trẻ em là giải pháp cần thiết nhằm hạn chế rủi ro, bảo vệ trẻ nhỏ khi tham gia giao thông bằng ô tô.

Theo Huỳnh Duy

Đời sống và pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Từ ngày 15/5, một vi phạm có thể bị phạt tới 20 triệu đồng, tất cả tài xế ô tô chú ý

Từ ngày 15/5, một vi phạm có thể bị phạt tới 20 triệu đồng, tất cả tài xế ô tô chú ý Nổi bật

Đóng bảo hiểm xã hội hơn 7 năm, muốn có lương hưu cần làm gì tiếp?

Đóng bảo hiểm xã hội hơn 7 năm, muốn có lương hưu cần làm gì tiếp? Nổi bật

Công an phát cảnh báo khẩn đến những người đang làm visa đi nước ngoài

Công an phát cảnh báo khẩn đến những người đang làm visa đi nước ngoài

11:10 , 16/05/2026
CSGT 'đột kích' chợ Bình Điền, phát hiện tài xế không GPLX, dương tính ma túy

CSGT 'đột kích' chợ Bình Điền, phát hiện tài xế không GPLX, dương tính ma túy

10:47 , 16/05/2026
Không mang thẻ căn cước bị kiểm tra thì mức phạt là bao nhiêu tiền?

Không mang thẻ căn cước bị kiểm tra thì mức phạt là bao nhiêu tiền?

10:32 , 16/05/2026
El Nino xác suất cao quay lại từ tháng 6, Việt Nam đối mặt mùa hè khốc liệt

El Nino xác suất cao quay lại từ tháng 6, Việt Nam đối mặt mùa hè khốc liệt

09:56 , 16/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên