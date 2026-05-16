Công an phát cảnh báo khẩn đến những người đang làm visa đi nước ngoài

Theo thông tin từ Công an xã Minh Thanh (tỉnh Cao Bằng), thời gian gần đây trên mạng xã hội xuất hiện hàng loạt tổ chức mạo danh các công ty xuất khẩu lao động và trung tâm tư vấn du học uy tín. Đánh trúng tâm lý muốn tìm kiếm việc nhẹ lương cao tại các thị trường hấp dẫn như Nhật Bản, Hàn Quốc hay châu Âu, chúng rầm rộ đăng tải các mẩu tin quảng cáo hỗ trợ làm visa siêu tốc, tỷ lệ đậu cao với chi phí rẻ mạt.

Để đưa nạn nhân vào tròng, những kẻ lừa đảo này sẵn sàng cung cấp hình ảnh văn phòng khang trang cùng các loại giấy tờ được làm giả vô cùng tinh vi, tạo nên vỏ bọc của một chuyên viên tư vấn chuyên nghiệp. Ngay khi lấy được lòng tin, chúng sẽ yêu cầu người dân nộp đầy đủ hình ảnh căn cước công dân, hộ chiếu và hồ sơ cá nhân để giả vờ tiếp nhận và thực hiện quy trình xét duyệt.

Điểm cốt lõi của màn kịch lừa đảo này nằm ở bước yêu cầu nạn nhân thực hiện xác minh hồ sơ trực tuyến. Các đối tượng sẽ gửi một đường link lạ hoặc hướng dẫn người dùng tải xuống một phần mềm làm visa online. Thực chất, đây là những ứng dụng có chứa mã độc ẩn sâu bên trong. Ngay khi quá trình cài đặt hoàn tất, chiếc điện thoại của bạn sẽ lập tức bị chiếm toàn quyền kiểm soát. Từ lỗ hổng chết người này, tin tặc có thể dễ dàng xâm nhập vào thiết bị để đánh cắp thông tin cá nhân, tự động đọc mã OTP và bòn rút sạch sẽ tiền trong tài khoản ngân hàng. Không dừng lại ở đó, rất nhiều nạn nhân còn bị thao túng tâm lý, lừa chuyển thêm hàng loạt các khoản phí xét duyệt ảo trước khi nhận ra mình đã trắng tay.

Cơ quan công an đặc biệt khuyến cáo người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác ở mức tối đa. Bạn chỉ nên đăng ký đi làm việc ở nước ngoài thông qua các doanh nghiệp đã được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cấp phép hoạt động chính thức. Điểm mấu chốt để bảo vệ tài sản là tuyệt đối không bấm vào các đường link lạ hay cài đặt bất kỳ ứng dụng nào từ những nguồn không rõ ràng, dù được hứa hẹn hấp dẫn đến đâu. Bên cạnh đó, người dân cần giữ kín thông tin cá nhân, tuyệt đối không cung cấp hình ảnh căn cước công dân, số tài khoản hay mã OTP cho bất kỳ ai qua không gian mạng, đồng thời kiên quyết từ chối chuyển tiền cho các bên trung gian mập mờ về tính pháp lý. Nếu phát hiện dấu hiệu bất thường hoặc nghi ngờ bản thân đang bị lừa đảo, bạn cần lập tức đóng băng tài khoản ngân hàng, ngừng mọi giao dịch và trình báo ngay cho cơ quan công an gần nhất để được can thiệp và hỗ trợ kịp thời.