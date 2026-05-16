Đóng bảo hiểm xã hội hơn 7 năm, muốn có lương hưu cần làm gì tiếp?

Câu 1: Theo Luật Bảo hiểm xã hội 2024, số năm đóng Bảo hiểm xã hội (BHXH) tối thiểu để người lao động đủ điều kiện hưởng lương hưu hàng tháng đã được điều chỉnh như thế nào?

A. Tăng từ 20 năm lên 25 năm để đảm bảo quỹ an sinh.

B. Giảm từ 20 năm xuống còn 15 năm. [✔]

C. Giữ nguyên mức 20 năm nhưng tăng tuổi nghỉ hưu.

D. Chỉ cần đóng đủ 10 năm nếu tham gia BHXH tự nguyện.

Giải thích: Một trong những điểm mới quan trọng nhất của Luật BHXH 2024 là việc nới lỏng điều kiện hưởng lương hưu. Cụ thể, người tham gia BHXH chỉ cần có từ đủ 15 năm đóng trở lên và đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định là đã có thể nhận lương hưu hàng tháng. Việc giảm 5 năm so với quy định cũ (20 năm) đã mở ra cơ hội rất lớn cho những người tham gia bảo hiểm muộn, người lao động tự do hoặc những người có thời gian gián đoạn đóng bảo hiểm vẫn có thể đạt được sự bảo đảm tài chính khi về già.

Đáp án đúng là: B.

Câu 2: Với những người đã dừng đóng BHXH bắt buộc tại doanh nghiệp nhưng mới chỉ có hơn 7 năm tham gia, họ có thể lựa chọn hình thức nào để tiếp tục tích lũy thời gian hưởng lương hưu?

A. Đóng bù toàn bộ số năm còn thiếu trong một lần duy nhất ngay lập tức.

B. Chờ đến khi đủ tuổi nghỉ hưu rồi nhận trợ cấp xã hội một lần.

C. Phải xin việc tại một doanh nghiệp mới để đóng tiếp BHXH bắt buộc.

D. Tiếp tục tham gia theo hình thức Bảo hiểm xã hội tự nguyện. [✔]

Giải thích: Đối với những người đã nghỉ việc tại đơn vị cũ và hiện đang lao động tự do hoặc ở nhà, giải pháp tối ưu để nối dài thời gian đóng BHXH là tham gia BHXH tự nguyện. Hình thức này cho phép người dân tự lựa chọn mức thu nhập làm căn cứ đóng phù hợp với kinh tế gia đình. Mức đóng tối thiểu hiện nay được tính trên chuẩn hộ nghèo khu vực nông thôn, giúp người lao động không bị mất đi số năm đã đóng trước đó và tiến dần tới mốc 15 năm để hưởng lương hưu.

Đáp án đúng là: D.

Theo Điều 98 Luật BHXH 2024, người tham gia BHXH tự nguyện chỉ cần đủ tuổi nghỉ hưu và có từ 15 năm đóng BHXH trở lên là đã đủ điều kiện nhận lương hưu – giảm 5 năm so với quy định cũ. (Ảnh: LSVN)

Câu 3: Quy định hiện hành cho phép người lao động được đóng BHXH một lần cho số năm còn thiếu để nhận lương hưu ngay trong trường hợp nào sau đây?

A. Đã đủ tuổi nghỉ hưu nhưng còn thiếu tối đa 5 năm đóng BHXH. [✔]

B. Bất cứ khi nào người lao động có đủ tài chính để đóng bù.

C. Khi người lao động đủ tuổi nghỉ hưu và còn thiếu trên 10 năm đóng.

D. Chỉ dành cho những người thuộc diện hộ nghèo hoặc cận nghèo.

Giải thích: Luật BHXH quy định cơ chế đóng một lần cho những năm còn thiếu dành cho người đã đủ tuổi nghỉ hưu nhưng thời gian đóng BHXH còn thiếu không quá 5 năm (60 tháng). Ví dụ, nếu một người đã đủ tuổi nghỉ hưu và có 10 năm đóng BHXH, họ được phép nộp tiền một lần cho 5 năm còn thiếu để hưởng lương hưu ngay từ tháng tiếp theo. Nếu thời gian thiếu nhiều hơn 5 năm, người lao động phải tiếp tục đóng định kỳ cho đến khi số năm còn thiếu nằm trong hạn mức 5 năm mới được đóng một lần.

Đáp án đúng là: A.

Câu 4: Mức đóng Bảo hiểm xã hội tự nguyện tối thiểu hàng tháng hiện nay là bao nhiêu và người dân có thể nhận được sự hỗ trợ gì từ Nhà nước?

A. 500.000 đồng/tháng và không có chính sách hỗ trợ thêm.

B. 22% mức lương cơ sở và được hỗ trợ 10% cho mọi đối tượng.

C. 330.000 đồng/tháng và được Nhà nước hỗ trợ từ 10% đến 50% mức đóng tùy đối tượng. [✔]

D. Tùy thuộc vào độ tuổi tham gia, mức thấp nhất là 150.000 đồng/tháng.

Giải thích: Mức đóng BHXH tự nguyện hàng tháng bằng 22% mức thu nhập tháng do người lao động lựa chọn. Mức thu nhập thấp nhất hiện nay bằng chuẩn hộ nghèo khu vực nông thôn (1.500.000 đồng), tương ứng số tiền đóng là 330.000 đồng/tháng. Tuy nhiên, Nhà nước có chính sách hỗ trợ tiền đóng theo tỷ lệ phần trăm trên mức đóng tối thiểu: 30% đối với hộ nghèo; 25% đối với hộ cận nghèo và 10% đối với các đối tượng khác. Một số địa phương còn có chính sách hỗ trợ thêm từ ngân sách tỉnh, giúp giảm đáng kể chi phí cho người tham gia.

Đáp án đúng là: C.

Câu 5: Lộ trình tăng tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường theo quy định mới nhất hướng tới mốc thời gian nào cho nam và nữ?

A. Nam đạt 60 tuổi và nữ đạt 55 tuổi vào năm 2030.

B. Nam đạt 62 tuổi vào năm 2028 và nữ đạt 60 tuổi vào năm 2035. [✔]

C. Cả nam và nữ đều nghỉ hưu ở tuổi 60 kể từ năm 2026.

D. Nam đạt 65 tuổi và nữ đạt 62 tuổi để phù hợp với thông lệ quốc tế.

Giải thích: Theo Bộ luật Lao động, tuổi nghỉ hưu của người lao động được điều chỉnh tăng dần mỗi năm cho đến khi đạt ngưỡng quy định. Cụ thể, kể từ năm 2021, mỗi năm tuổi nghỉ hưu của nam tăng thêm 3 tháng và nữ tăng thêm 4 tháng. Lộ trình này sẽ kết thúc khi lao động nam chạm mốc 62 tuổi vào năm 2028 và lao động nữ chạm mốc 60 tuổi vào năm 2035. Việc nắm rõ lộ trình này giúp người lao động chủ động kế hoạch đóng BHXH tự nguyện sao cho vừa đủ số năm đóng và đủ tuổi đời để nhận lương hưu sớm nhất.

Đáp án đúng là: B.