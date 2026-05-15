Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tất cả người dân đang sử dụng Bảo hiểm xã hội đặc biệt chú ý thông báo mới nhất

Theo Thái Hà | 15-05-2026 - 13:15 PM | Xã hội

BHXH Việt Nam vừa phát cảnh báo về ứng dụng có tên “VSSID.apk”.

Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam vừa phát đi cảnh báo khẩn cấp về việc xuất hiện một ứng dụng giả mạo mang tên “VSSID.apk”. Đây là công cụ chứa mã độc nguy hiểm, đe dọa trực tiếp đến an toàn thông tin cá nhân và tài sản của người dân.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, các đối tượng lừa đảo đang triển khai thủ đoạn hết sức tinh vi. Chúng chủ động đóng giả là cán bộ BHXH để liên hệ với người dân qua nhiều kênh như gọi điện trực tiếp hoặc nhắn tin qua Zalo, Facebook, SMS... Lấy lý do hỗ trợ người tham gia bảo hiểm “cập nhật ứng dụng VssID” để đảm bảo quyền lợi, các đối tượng này sẽ gửi một đường link lạ và yêu cầu người dùng tải tệp tin có đuôi “.apk” về điện thoại di động.

Một khi người dân cài đặt file giả mạo này, mã độc sẽ ngay lập tức xâm nhập và chiếm quyền điều khiển thiết bị. Từ đó, tội phạm có thể dễ dàng đánh cắp các thông tin bảo mật, thông tin cá nhân và đặc biệt là chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng của nạn nhân mà họ không hề hay biết.

Trước tình hình trên, BHXH Việt Nam khẳng định cơ quan này tuyệt đối không gửi các file cài đặt, đường dẫn yêu cầu cập nhật ứng dụng qua mạng xã hội hay tin nhắn cá nhân. Để đảm bảo an toàn, người dân cần nâng cao cảnh giác với các nguyên tắc sau:

Tuyệt đối không nhấn vào các đường link lạ hoặc tải các tệp tin có nguồn gốc không rõ ràng.

Chỉ cài đặt ứng dụng VssID chính thức từ các kho ứng dụng uy tín của Google ( CH Play ) hoặc Apple ( App Store ).

Trong trường hợp nhận được các cuộc gọi hay tin nhắn nghi ngờ, người dân cần liên hệ ngay với Tổng đài 1900.9068 để xác minh thông tin chính xác từ cơ quan BHXH.

Theo Thái Hà

Phụ nữ mới

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tất cả người dân chuẩn bị sinh con chú ý quy định phạt tới 30 triệu đồng từ 15/5

Tất cả người dân chuẩn bị sinh con chú ý quy định phạt tới 30 triệu đồng từ 15/5 Nổi bật

Vụ 6 người dùng ma tuý tại Cát Bà: Vì sao ca sĩ Miu Lê không bị khởi tố?

Vụ 6 người dùng ma tuý tại Cát Bà: Vì sao ca sĩ Miu Lê không bị khởi tố? Nổi bật

Triệt phá đường dây làm giả bằng cấp cực lớn: 53 trường đại học, học viện, cao đẳng và 30 trường THPT, THCS bị nhái con dấu, tài liệu

Triệt phá đường dây làm giả bằng cấp cực lớn: 53 trường đại học, học viện, cao đẳng và 30 trường THPT, THCS bị nhái con dấu, tài liệu

12:36 , 15/05/2026
Bùi Đình Khánh tiếp tục gây phẫn nộ khi được áp tải tới tòa trong ngày xét xử cuối cùng

Bùi Đình Khánh tiếp tục gây phẫn nộ khi được áp tải tới tòa trong ngày xét xử cuối cùng

12:17 , 15/05/2026
Bắt tạm giam Đoàn Đình Khánh SN 1993

Bắt tạm giam Đoàn Đình Khánh SN 1993

11:16 , 15/05/2026
Hà Nội áp dụng "Đô thị 15 phút" tiếp cận dịch vụ, tiện ích trong bán kính đi bộ

Hà Nội áp dụng "Đô thị 15 phút" tiếp cận dịch vụ, tiện ích trong bán kính đi bộ

10:20 , 15/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên