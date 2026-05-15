Tất cả người dân đang sử dụng Bảo hiểm xã hội đặc biệt chú ý thông báo mới nhất

Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam vừa phát đi cảnh báo khẩn cấp về việc xuất hiện một ứng dụng giả mạo mang tên “VSSID.apk”. Đây là công cụ chứa mã độc nguy hiểm, đe dọa trực tiếp đến an toàn thông tin cá nhân và tài sản của người dân.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, các đối tượng lừa đảo đang triển khai thủ đoạn hết sức tinh vi. Chúng chủ động đóng giả là cán bộ BHXH để liên hệ với người dân qua nhiều kênh như gọi điện trực tiếp hoặc nhắn tin qua Zalo, Facebook, SMS... Lấy lý do hỗ trợ người tham gia bảo hiểm “cập nhật ứng dụng VssID” để đảm bảo quyền lợi, các đối tượng này sẽ gửi một đường link lạ và yêu cầu người dùng tải tệp tin có đuôi “.apk” về điện thoại di động.

Một khi người dân cài đặt file giả mạo này, mã độc sẽ ngay lập tức xâm nhập và chiếm quyền điều khiển thiết bị. Từ đó, tội phạm có thể dễ dàng đánh cắp các thông tin bảo mật, thông tin cá nhân và đặc biệt là chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng của nạn nhân mà họ không hề hay biết.

Trước tình hình trên, BHXH Việt Nam khẳng định cơ quan này tuyệt đối không gửi các file cài đặt, đường dẫn yêu cầu cập nhật ứng dụng qua mạng xã hội hay tin nhắn cá nhân. Để đảm bảo an toàn, người dân cần nâng cao cảnh giác với các nguyên tắc sau:

Tuyệt đối không nhấn vào các đường link lạ hoặc tải các tệp tin có nguồn gốc không rõ ràng.

Chỉ cài đặt ứng dụng VssID chính thức từ các kho ứng dụng uy tín của Google ( CH Play ) hoặc Apple ( App Store ).

Trong trường hợp nhận được các cuộc gọi hay tin nhắn nghi ngờ, người dân cần liên hệ ngay với Tổng đài 1900.9068 để xác minh thông tin chính xác từ cơ quan BHXH.