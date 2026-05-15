Bắt tạm giam Đoàn Đình Khánh SN 1993

Ngày 15/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam 4 đối tượng gồm: Đoàn Đình Khánh (SN 1993), Nguyễn Trọng Vinh (SN 1994), Hà Huy Phú (SN 1995) và Nguyễn Văn Cảnh (SN 1992), cùng trú tại xã Quảng Bị, TP Hà Nội về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Các đối tượng bị bắt giữ (Ảnh: Công an Hà Nội).

Theo điều tra, khoảng 23h ngày 22/2, xuất phát từ mâu thuẫn bột phát khi tham gia giao thông trên tuyến đường Nguyễn Văn Trỗi, thuộc địa bàn xã Quảng Bị, nhóm đối tượng trên đã xảy ra mâu thuẫn với nhóm thanh niên khác.

Trong quá trình xô xát, các đối tượng Khánh, Vinh, Phú và Cảnh đã sử dụng hung khí nguy hiểm gồm dao, gạch và các vật cứng khác đuổi đánh nhóm đối thủ, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh, trật tự tại địa phương.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra đang tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.