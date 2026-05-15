Không chỉ bị phạt tới 14 triệu đồng, người đi xe máy còn có thể mất xe nếu phạm lỗi này

Câu 1: Theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP, mức xử phạt tiền đối với người điều khiển xe máy thực hiện hành vi lạng lách, đánh võng trên đường bộ (trong điều kiện chưa gây tai nạn) là bao nhiêu?

A. Phạt tiền từ 2 triệu đồng đến 4 triệu đồng.

B. Phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 7 triệu đồng.

C. Phạt tiền từ 8 triệu đồng đến 10 triệu đồng. [✔]

D. Phạt tiền từ 12 triệu đồng đến 15 triệu đồng.

Giải thích: Hành vi lạng lách, đánh võng được đánh giá là lỗi vi phạm đặc biệt nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ cao gây tai nạn cho bản thân và người tham gia giao thông. Theo điểm a khoản 9 Điều 7 Nghị định 168/2024/NĐ-CP, mức phạt tiền từ 8 - 10 triệu đồng đối với người đi xe máy vi phạm lỗi này. Đây là mức phạt cao nhằm tăng cường tính răn đe, buộc người điều khiển phương tiện phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc an toàn giao thông đường bộ.

Đáp án đúng là: C.

Câu 2: Nếu hành vi lạng lách, đánh võng của người đi xe máy trực tiếp gây ra tai nạn giao thông, mức phạt tiền cao nhất có thể áp dụng là bao nhiêu?

A. Phạt tiền tới mức 14 triệu đồng. [✔]

B. Phạt tiền tới mức 20 triệu đồng.

C. Phạt tiền tới mức 30 triệu đồng.

D. Phạt tiền tới mức 50 triệu đồng.

Giải thích: Khi vi phạm hành chính kèm theo hậu quả gây tai nạn giao thông, tính chất của vụ việc trở nên nghiêm trọng hơn. Theo điểm b khoản 10 Điều 7, mức phạt tiền đối với hành vi lạng lách, đánh võng gây tai nạn sẽ tăng lên từ 10 - 14 triệu đồng. Việc tăng mức xử phạt này phản ánh nguyên tắc tương xứng giữa hành vi vi phạm và thiệt hại thực tế gây ra cho xã hội, đồng thời là lời cảnh báo về trách nhiệm pháp lý đối với tính mạng, tài sản của cộng đồng.

Đáp án đúng là: A.

Theo quy định tại Nghị định 168/2024/NĐ-CP, hành vi điều khiển phương tiện lạng lách, đánh võng bị xử phạt ở mức cao, kèm theo nhiều hình thức xử phạt bổ sung nghiêm khắc. (Ảnh: Thư Viện Pháp Luật)

Câu 3: Ngoài việc bị phạt tiền, người đi xe máy tái phạm hành vi lạng lách, đánh võng còn phải đối mặt với hình thức xử phạt bổ sung nghiêm khắc nào sau đây?

A. Phải tham gia lao động công ích trong 30 ngày.

B. Buộc phải bán đấu giá phương tiện để nộp vào quỹ từ thiện.

C. Bị thu hồi vĩnh viễn Giấy phép lái xe và không được cấp lại.

D. Bị tịch thu phương tiện theo quy định của pháp luật. [✔]

Giải thích: Đối với những trường hợp có tính chất ngoan cố, tiếp tục thực hiện hành vi lạng lách, đánh võng sau khi đã bị xử lý (tái phạm), pháp luật áp dụng biện pháp mạnh nhất là tịch thu phương tiện. Căn cứ điểm c khoản 11 Điều 7, người vi phạm sẽ mất quyền sở hữu chiếc xe máy dùng để thực hiện hành vi vi phạm. Biện pháp này nhằm tước bỏ công cụ vi phạm, ngăn chặn triệt để nguy cơ người đó tiếp tục gây nguy hiểm trên đường phố.

Đáp án đúng là: D.

Câu 4: Bên cạnh phạt tiền và tịch thu xe, người điều khiển xe máy lạng lách, đánh võng gây tai nạn giao thông sẽ bị xử lý như thế nào đối với Giấy phép lái xe?

A. Bị trừ 5 điểm trên Giấy phép lái xe hiện có.

B. Bị trừ 10 điểm trên Giấy phép lái xe hiện có. [✔]

C. Không bị trừ điểm nhưng bị đình chỉ lái xe 5 năm.

D. Chỉ bị trừ điểm nếu phương tiện không chính chủ.

Giải thích: Theo quy định tại điểm d khoản 13 Điều 7, nếu hành vi lạng lách, đánh võng gây tai nạn, người vi phạm sẽ bị trừ 10 điểm trên Giấy phép lái xe. Đây là cơ chế quản lý mới nhằm theo dõi sát sao ý thức chấp hành luật lệ của tài xế. Ngoài việc trừ điểm, người vi phạm còn bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 10 - 12 tháng (hoặc từ 22 - 24 tháng nếu tái phạm), khiến họ không thể tiếp tục điều khiển phương tiện trong một thời gian dài.

Đáp án đúng là: B.

Câu 5: Đối với người điều khiển ô tô, mức phạt tiền đối với hành vi lạng lách, đánh võng gây tai nạn giao thông được quy định ở khung cao nhất là bao nhiêu?

A. Phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 70 triệu đồng. [✔]

B. Phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 40 triệu đồng.

C. Phạt tiền từ 70 triệu đồng đến 90 triệu đồng.

D. Phạt tiền từ 90 triệu đồng đến 110 triệu đồng.

Giải thích: Do ô tô có khối lượng và kích thước lớn, khả năng gây thiệt hại thảm khốc khi xảy ra tai nạn là rất cao, nên mức xử phạt đối với loại phương tiện này đặc biệt nghiêm khắc. Căn cứ khoản 13 Điều 6 Nghị định 168, ô tô lạng lách, đánh võng gây tai nạn bị phạt từ 50 - 70 triệu đồng. Đi kèm với đó là hình phạt bổ sung tước Giấy phép lái xe từ 22 - 24 tháng và có thể bị tịch thu phương tiện nếu tái phạm, cho thấy quyết tâm của Nhà nước trong việc loại bỏ các hành vi lái xe liều lĩnh.

Đáp án đúng là: A.