Khu vực Đông Bắc Bộ hôm nay nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nam đến tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ. Nhiệt độ cao nhất 35-38 độ, có nơi trên 38 độ.

Khu vực Tây Bắc Bộ ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm nay có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 35-38 độ, có nơi trên 38 độ, riêng khu Tây Bắc (Điện Biên, Lai Châu) 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Hà Nội ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, đêm nay không mưa. Gió nam đến tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 27-29 độ. Nhiệt độ cao nhất 36-38 độ.

Dự báo ngày mai, miền Bắc tiếp tục có nắng nóng nhưng nền nhiệt giảm 2-3 độ so với hôm nay. Từ đêm mai, miền Bắc bắt đầu có mưa dông rải rác. Từ ngày 17/5, miền Bắc có mưa, nắng nóng chấm dứt.

Miền Bắc nắng nóng đỉnh điểm trong hôm nay (15/5).

Thanh Hóa đến Phú Yên cũ hôm nay nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 27-30 độ. Nhiệt độ cao nhất 35-38 độ, có nơi trên 38 độ.

Dự báo hai ngày 16-17/5, Thanh Hoá đến Phú Yên cũ tiếp tục có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, đến 18/5, nắng nóng có dấu hiệu hạ nhiệt ở khu vực này.

Khánh Hoà đến Bình Thuận cũ trời nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm nay có mưa rào và dông vài nơi. Gió nam đến tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ. Nhiệt độ cao nhất 33-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Tây Nguyên ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 35 độ.

Nam Bộ ngày nắng nóng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất 34-36 độ, có nơi trên 36 độ.

TPHCM ngày nắng nóng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ. Nhiệt độ cao nhất 34-36 độ.

Dự báo trong những ngày tới, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa đến mưa to.