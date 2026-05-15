Ca sĩ Miu Lê chưa bị khởi tố trong vụ án dùng ma túy ở đảo Cát Bà

Theo thông tin từ tờ Bảo vệ pháp luật, khoảng 12h30 ngày 10/5/2026, Công an đặc khu Cát Hải kiểm tra cơ sở lưu trú TiTi Beach, thuộc bãi tắm Tùng Thu, thôn 2 Cát Bà, đặc khu Cát Hải, TP Hải Phòng. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện 6 người có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy.

Nhóm này gồm: Trần Đức Phong (SN 1991, trú TP Hà Nội); Đoàn Thị Thúy An (SN 1990, trú đặc khu Cát Hải, TP Hải Phòng); Vũ Thái Nam (SN 2002, trú tỉnh Bắc Ninh); Trần Minh Trang (SN 1996, trú TP Hà Nội); Lê Ánh Nhật (SN 1991, trú TP Hồ Chí Minh, là ca sĩ có nghệ danh Miu Lê); và Vũ Khương An (SN 1995, trú TP Hồ Chí Minh).

Quá trình khám xét khẩn cấp, cơ quan Công an thu giữ nhiều vật chứng liên quan đến ma túy. Kết quả kiểm tra nhanh xác định cả 6 người đều dương tính với nhiều chất ma túy.

VNExpress thông tin, từ 7/5, An mời bạn bè là ca sĩ Miu Lê, Vũ Khương An và vợ chồng Trần Đức Phong - Trần Minh Trang đến chơi. Phong rủ Vũ Thái Nam đi cùng và chuẩn bị trước ma túy tổng hợp là nước vui, Ketamine để cả nhóm cùng sử dụng.

Đêm 9/5, Phong pha nước vui vào cốc và đổ Ketamine ra đĩa để Nam đánh mịn sau đó đưa cho 6 người. Cả nhóm sử dụng ma túy đến khoảng 5h hôm sau.

Qua tin báo của người dân, công an kiểm tra khu vực bãi tắm này, đưa 6 người về trụ sở.

Tại thời điểm kiểm tra, cả nhóm này đều dương tính với nhiều chất ma túy gồm: Methamphetamine, MDMA, Ketamine, Nimetazepam.

Ca sĩ Miu Lê tại cơ quan công an

Khám khẩn cấp địa điểm trên, công an đã thu đĩa, thẻ nhựa, ống hút, cốc sứ bám dính chất ma túy Ketamine, Cocaine, Nimetazepam.

Trong balo của Vũ Thái Nam còn có một túi nilon chứa 5,35 gam Ketamine.

Căn cứ tài liệu điều tra, ngày 14/5/2026, Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự; khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với Trần Đức Phong và Vũ Thái Nam về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy" và "Tàng trữ trái phép chất ma túy". Đoàn Thị Thúy An bị khởi tố về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy". Các quyết định, lệnh tố tụng trên đã được VKSND khu vực 4, TP Hải Phòng phê chuẩn theo quy định.

Đối với Lê Ánh Nhật, Vũ Khương An và Trần Minh Trang, tài liệu điều tra ban đầu xác định là những đối tượng được thụ hưởng, chưa đủ căn cứ để xử lý hình sự, Cơ quan điều tra tiếp tục đấu tranh, nếu đủ căn cứ sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.

Miu Lê, 35 tuổi, tên thật là Lê Ánh Nhật, quê Ninh Thuận cũ. Năm 2009, cô bắt đầu sự nghiệp diễn xuất với phim Những thiên thần áo trắng, sau đó ghi dấu ấn qua các dự án khác như Em là bà nội của anh, Bạn gái tôi là sếp , Anh thầy ngôi sao. Ngoài đóng phim, cô còn là ca sĩ, nổi tiếng với bản hit Giá như cô ấy chưa xuất hiện, Thầm thương trộm nhớ, Vì mẹ anh bắt chia tay .