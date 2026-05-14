Ra lệnh khám xét khẩn cấp, bắt tạm giam môi giới Lê Thị Thảo SN 1975

Theo Chi Chi | 14-05-2026 - 21:46 PM | Xã hội

Lê Thị Thảo tự nhận có khả năng “chạy” thủ tục đất đai, chuyển đổi mục đích sử dụng đất và đầu tư mua bán bất động sản.

ơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh khám xét và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Thị Thảo, sinh năm 1975 trú tại Khu đô thị Vinhome, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa để điều tra làm rõ hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2020 đến năm 2022, nhận thấy nhiều người dân có nhu cầu cần giải quyết các giấy tờ về đất đai, Lê Thị Thảo đã lợi dụng việc có quen biết và thông thạo làm thủ tục về đất đai, đã đưa ra nhiều thông tin về việc có khả năng "chạy" thủ tục đất đai, chuyển đổi mục đích sử dụng đất và đầu tư mua bán bất động sản để kêu gọi, huy động và trực tiếp nhận tiền của nhiều người có nhu cầu.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa thi hành lệnh khám xét khẩn cấp đối với Lê Thị Thảo. Ảnh: CA Thanh Hóa

Để tạo niềm tin cho khách hàng, trong một số vụ việc, Lê Thị Thảo còn dựng lên người trung gian để ký nhận giấy cọc và các thủ tục, cam kết mua bán bất động sản; sử dụng thông tin cùng một lô đất chưa đủ điều kiện giao dịch (tại mặt bằng khu dân cư Bắc Sơn 2 phường An Hưng cũ nay là phường Hạc Thành) để nhận tiền đặt cọc của nhiều người khác nhau thông qua các hợp đồng viết tay.

Tin tưởng vào lời giới thiệu và các thông tin mà Thảo đưa ra, nhiều người đã giao tiền và giấy tờ đất cho đối tượng để "lo việc". Tuy nhiên, Thảo đã không thực hiện được như cam kết mà sử dụng tiền vào mục đích cá nhân dẫn đến không có khả năng trả nợ cho "khách hàng".

Cơ quan điều tra và Viện kiểm sát tống đạt quyết định và thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Thị Thảo. Ảnh: CA Thanh Hóa

Kết quả điều tra, bước đầu xác định, Lê Thị Thảo đã "lừa" của 3 bị hại chiếm đoạt tổng số tiền gần 500 triệu đồng.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" của Lê Thị Thảo đối với nội dung tố giác của những công dân khác. Đồng thời, mở rộng điều tra thu thập tài liệu chứng cứ để xử lý các đối tượng khác có liên quan, bảo đảm xử lý triệt để tội phạm, xử lý đúng người, đúng tội, đúng quy định của pháp luật.

Đối tượng Lê Thị Thảo. Ảnh: CA Thanh Hóa

