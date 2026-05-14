Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bắt Chiêu Văn Minh sinh năm 2000

Theo Minh Tuệ | 14-05-2026 - 20:59 PM | Xã hội

Dù đã có tiền án về tội "Cướp tài sản" và từng nghiện ma túy, Chiêu Văn Minh vẫn không tu chí mà tiếp tục ngựa quen đường cũ. Sau khi gây ra vụ cướp giật điện thoại táo tợn tại hẻm 357 kênh Tân Hóa, Minh đã bị Công an bắt giữ cùng tang vật.

Ngày 14/5, Công an phường Tân Phú (TP.HCM) đang tạm giữ Chiêu Văn Minh (SN 2000, ngụ phường Bảy Hiền) để điều tra về hành vi “Cướp giật tài sản”.

Trước đó, khoảng 12h ngày 13/5, anh Võ Tấn Lợi đứng trước đầu con hẻm 357 kênh Tân Hoá (phường Tân Phú) sử dụng điện thoại. Bất ngờ, 1 nam thanh niên áp sát rồi cướp giật chiếc điện thoại trên tay anh Lợi rồi tẩu thoát. Nạn nhân tới công an trình báo.

Nhận tin, Công an phường phối hợp cùng Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02), Công an TP.HCM vào cuộc điều tra truy xét xác định Chiêu Văn Minh là nghi can gây án nên truy bắt.

Bằng nghiệp vụ, Công an đã bắt giữ được Chiêu Văn Minh và thu hồi tang vật. Qua làm việc, Chiêu Văn Minh thừa nhận hành vi phạm tội. Qua xác minh, Châu Văn Minh từng là người nghiện và có 1 tiền án tội Cướp tài sản.

Theo Minh Tuệ

Đời sống và pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Thay đổi trên VNeID từ 15/5 mà người dân cần biết

Thay đổi trên VNeID từ 15/5 mà người dân cần biết Nổi bật

Tạm giữ hình sự Vũ Đình Khiêm SN 1985

Tạm giữ hình sự Vũ Đình Khiêm SN 1985 Nổi bật

Công an sẽ kiểm tra giao dịch chuyển khoản của người dân trường hợp sau

Công an sẽ kiểm tra giao dịch chuyển khoản của người dân trường hợp sau

20:42 , 14/05/2026
Sở Xây dựng TPHCM đề xuất cấm xe tải trên 1 tấn vào nội đô 16 giờ/ngày

Sở Xây dựng TPHCM đề xuất cấm xe tải trên 1 tấn vào nội đô 16 giờ/ngày

18:45 , 14/05/2026
Miền Bắc sắp có mưa to đến rất to, chấm dứt nắng nóng

Miền Bắc sắp có mưa to đến rất to, chấm dứt nắng nóng

17:59 , 14/05/2026
Sở VH&TT TP.HCM phản hồi vụ việc xôn xao của Miu Lê

Sở VH&TT TP.HCM phản hồi vụ việc xôn xao của Miu Lê

17:42 , 14/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên