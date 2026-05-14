Bắt Chiêu Văn Minh sinh năm 2000

Ngày 14/5, Công an phường Tân Phú (TP.HCM) đang tạm giữ Chiêu Văn Minh (SN 2000, ngụ phường Bảy Hiền) để điều tra về hành vi “Cướp giật tài sản”.

Trước đó, khoảng 12h ngày 13/5, anh Võ Tấn Lợi đứng trước đầu con hẻm 357 kênh Tân Hoá (phường Tân Phú) sử dụng điện thoại. Bất ngờ, 1 nam thanh niên áp sát rồi cướp giật chiếc điện thoại trên tay anh Lợi rồi tẩu thoát. Nạn nhân tới công an trình báo.

Nhận tin, Công an phường phối hợp cùng Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02), Công an TP.HCM vào cuộc điều tra truy xét xác định Chiêu Văn Minh là nghi can gây án nên truy bắt.

Bằng nghiệp vụ, Công an đã bắt giữ được Chiêu Văn Minh và thu hồi tang vật. Qua làm việc, Chiêu Văn Minh thừa nhận hành vi phạm tội. Qua xác minh, Châu Văn Minh từng là người nghiện và có 1 tiền án tội Cướp tài sản.