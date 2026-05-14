Tạm giữ hình sự Vũ Đình Khiêm SN 1985

Theo Trang Anh | 14-05-2026 - 13:00 PM | Xã hội

Công an tỉnh Hưng Yên ngày 14/5 cho biết, khoảng 21 giờ 30 phút ngày 11/5/2026, qua tin báo của quần chúng nhân dân, Tổ công tác Công an xã Triệu Việt Vương tiến hành kiểm tra tại khu vực nhà bỏ hoang Châu Linh, xã Triệu Việt Vương.

Tại đây, cơ quan chức năng phát hiện đối tượng Vũ Đình Khiêm (sinh năm 1985, ở thôn Đông Kết, xã Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên) đang tàng trữ 01 bao tải dứa màu xanh bên trong có chứa 01 hộp hình chữ nhật kích thước 34 x 28 x 15 cm, có trọng lượng 6,7 kg, bên ngoài hộp được dán giấy hoa nhiều màu sắc và có chữ nước ngoài.

Đối tượng Vũ Đình Khiêm cùng tang vật - Ảnh: Công an Hưng Yên

Qua điều tra Vũ Đình Khiêm khai nhận đây là pháo hoa nổ do Trung Quốc sản xuất vừa mua được, đang định mang về sử dụng thì bị kiểm tra phát hiện.

Ngày 12/5/2026 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Vũ Đình Khiêm để điều tra về hành vi “Tàng trữ hàng cấm”.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Công an xã cũng khuyến cáo người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, không mua bán, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng pháo nổ trái phép dưới mọi hình thức; tích cực tham gia tố giác tội phạm để góp phần giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương.

Đời sống và pháp luật

Thay đổi trên VNeID từ 15/5 mà người dân cần biết

Bảo hiểm xã hội Việt Nam phát thông báo quan trọng tới toàn bộ người dân cả nước

Thi hành lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở, bắt tạm giam Trần Ánh Ngọc 49 tuổi
12:45 , 14/05/2026

12:45 , 14/05/2026
Thực hư thông tin nhân viên nhà hàng ở Cà Mau nhiễm HIV gây xôn xao
12:30 , 14/05/2026

Hà Nội dự kiến hỗ trợ tối đa 20 triệu với hộ nghèo chuyển sang xe máy điện
12:08 , 14/05/2026

12:08 , 14/05/2026
Nguy cơ bị chiếm quyền điện thoại khi cài app giả mạo VssID chứa mã độc
11:22 , 14/05/2026

