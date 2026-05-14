Thi hành lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở, bắt tạm giam Trần Ánh Ngọc 49 tuổi

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Trộm cắp tài sản”, khởi tố bị can đối với Trần Ánh Ngọc (SN 1977), trú tại xã Hòa Ninh, tỉnh Lâm Đồng và Phạm Anh Tuấn (SN 1982), trú tại xã Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa về hành vi “Trộm cắp tài sản” theo Điều 173 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, từ cuối năm 2025 đến nay, trên địa bàn phường 2 Bảo Lộc và các khu vực lân cận liên tiếp xảy ra nhiều vụ mất trộm tài sản tại các homestay, cơ sở lưu trú xa khu dân cư. Qua công tác nắm tình hình và triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Công an phường đã phát hiện dấu hiệu hoạt động của nhóm đối tượng chuyên nghiệp, hoạt động liên tỉnh với phương thức, thủ đoạn tinh vi.

Sau thời gian theo dõi, rạng sáng ngày 23/4/2026, Công an phường 2 Bảo Lộc phối hợp Trạm CSGT Madaguoi dừng kiểm tra xe ô tô biển kiểm soát 51B-28212 tại khu vực đèo Chuối, xã Đạ Huoai, phát hiện trên xe vận chuyển nhiều cục nóng, lạnh máy điều hòa cùng các dụng cụ tháo dỡ chuyên dụng.

Hai đối tượng Phạm Anh Tuấn (trái) và Trần Ánh Ngọc (phải). Ảnh: CA Lâm Đồng

Tại cơ quan Công an, Phạm Anh Tuấn khai nhận số tài sản trên là do Trần Ánh Ngọc thực hiện trộm cắp tại một homestay thuộc tổ 34, phường 2 Bảo Lộc rồi thuê vận chuyển đi tiêu thụ. Ngay sau đó, Cơ quan Công an đã tiến hành bắt giữ Trần Ánh Ngọc để phục vụ công tác điều tra.

Cơ quan Cảnh sát điều tra tiến hành đọc lệnh Khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng Trần Ánh Ngọc. Ảnh: CA Lâm Đồng

Qua điều tra, các đối tượng khai nhận đã thực hiện thêm nhiều vụ trộm khác trên nhiều địa bàn từ cuối năm 2025 đến tháng 4/2026, với tổng giá trị tài sản hơn 220 triệu đồng. Đáng chú ý, Trần Ánh Ngọc có 04 tiền án, Phạm Anh Tuấn có 01 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”.

Thông qua vụ việc, Công an phường 2 Bảo Lộc khuyến cáo các cơ sở lưu trú, homestay, nhà biệt lập tại khu vực xa trung tâm cần nâng cao ý thức bảo vệ tài sản; lắp đặt hệ thống camera giám sát, tăng cường khóa bảo vệ và thường xuyên kiểm tra tài sản nhằm phòng ngừa các đối tượng lợi dụng sơ hở để thực hiện hành vi phạm tội.

