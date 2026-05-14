Bảo hiểm xã hội Việt Nam phát thông báo quan trọng tới toàn bộ người dân cả nước

Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết cơ quan này vừa phát hiện một tệp cài đặt ứng dụng giả mạo mang tên “VSSID.apk”. Ứng dụng này được thiết kế tinh vi với lớp vỏ bọc giống hệt ứng dụng VssID - Bảo hiểm xã hội số chính thống nhưng thực chất lại chứa mã độc cực kỳ nguy hiểm. Khi người dân bị lừa tải về và cài đặt, mã độc sẽ lập tức được kích hoạt, âm thầm chiếm quyền điều khiển điện thoại thông minh. Từ đây, các đối tượng xấu có thể dễ dàng xâm nhập vào thiết bị, đánh cắp các dữ liệu nhạy cảm và nguy hiểm nhất là thực hiện các lệnh chuyển tiền để chiếm đoạt tài sản trong tài khoản ngân hàng của nạn nhân. Đây được đánh giá là một hình thức tấn công công nghệ cao rất đáng báo động.

Ảnh: BHXH Việt Nam

Song song với việc phát tán ứng dụng chứa mã độc, các băng nhóm lừa đảo còn gia tăng hoạt động gọi điện thoại trực tiếp cho người dân. Chúng ngang nhiên tự xưng là cán bộ của cơ quan Bảo hiểm xã hội, đưa ra những lý do mang tính cấp bách như yêu cầu đồng bộ dữ liệu thẻ bảo hiểm y tế, hỗ trợ hoàn thiện hồ sơ hưu trí hay yêu cầu người dùng xác thực ứng dụng VssID.

Thông qua việc thao túng tâm lý, các đối tượng này liên tục thúc giục và ép buộc nạn nhân phải cung cấp các thông tin bảo mật quan trọng như số Căn cước công dân, thông tin tài khoản ngân hàng và đặc biệt là mã xác thực OTP. Trước tình hình này, Bảo hiểm xã hội Việt Nam khẳng định đây hoàn toàn là hành vi lừa đảo. Cơ quan nhà nước tuyệt đối không bao giờ gọi điện, nhắn tin hay yêu cầu người dân cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng để giải quyết các thủ tục liên quan đến bảo hiểm.

Để bảo vệ bản thân trước những cái bẫy tinh vi, cơ quan Bảo hiểm xã hội khuyến cáo người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác, tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, mã OTP hay nhấp vào các đường link lạ từ những cuộc gọi, tin nhắn đáng ngờ. Khi có nhu cầu thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến bảo hiểm, người dân chỉ nên đến trực tiếp trụ sở cơ quan Bảo hiểm xã hội hoặc thao tác trên các nền tảng trực tuyến chính thống đã được xác thực. Cụ thể, người dân có thể truy cập Cổng Dịch vụ công Quốc gia, Cổng Dịch vụ công Bảo hiểm xã hội Việt Nam hoặc sử dụng ứng dụng VssID - Bảo hiểm xã hội số tải trực tiếp từ các kho ứng dụng uy tín như App Store và Google Play.

Mọi người cần lưu ý rằng tất cả các dịch vụ công và ứng dụng chính thức của ngành bảo hiểm đều được cung cấp hoàn toàn miễn phí. Để chủ động phòng tránh lừa đảo, người dân nên thường xuyên cập nhật thông tin cảnh báo mới nhất thông qua Cổng thông tin điện tử của ngành hoặc các kênh mạng xã hội như Fanpage, Zalo OA có dấu tích xanh chính thức. Bất cứ khi nào nhận được yêu cầu đáng ngờ cần xác minh, người dân hãy liên hệ ngay với Tổng đài chăm sóc khách hàng của Bảo hiểm xã hội Việt Nam qua đường dây nóng 1900 9068 để được hỗ trợ giải đáp và xử lý kịp thời.