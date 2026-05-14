Coi chừng mất tiền khi mua hàng từ các hội nhóm thanh lý đồ cũ trên Facebook

Hiện nay, các hội nhóm như “Thanh lý đồ cũ”, “Chợ đồ cũ” hay “Pass đồ sinh viên” đang hoạt động vô cùng sôi nổi với lượng thành viên lên tới hàng trăm nghìn người. Mỗi ngày, hàng loạt bài đăng thanh lý từ quần áo, đồ gia dụng đến thiết bị điện tử thu hút lượng lớn tương tác. Đánh trúng vào tâm lý muốn tiết kiệm chi phí của người mua, nhiều đối tượng lừa đảo đã trà trộn vào các hội nhóm này. Chúng thường lập tài khoản ảo, sử dụng hình ảnh sao chép trên mạng và rao bán các mặt hàng với mức giá rẻ giật mình. Để thúc giục con mồi, kẻ gian thường xuyên tung hỏa mù rằng đang có rất nhiều người hỏi mua, ép khách hàng phải nhanh chóng chuyển khoản đặt cọc để giữ hàng.

Từng suýt trở thành nạn nhân, chị N.T.H. (phường Thành Sen, Hà Tĩnh) chia sẻ về trải nghiệm tìm mua máy lọc không khí với giá chỉ bằng một nửa thị trường. Người bán gửi hàng loạt hình ảnh và video cận cảnh khiến chị vô cùng tin tưởng. May mắn là khi kiểm tra kỹ lại trang cá nhân của người bán, chị phát hiện đây là tài khoản mới lập, không có tương tác thật nên đã kịp thời dừng giao dịch. Tương tự, chị N.T.T.Q. (xã Cẩm Duệ) cũng suýt mất tiền oan khi mua quần áo thanh lý giảm giá 50%. Theo chị Q., các tài khoản lừa đảo hiện nay được đầu tư vô cùng bài bản, giả mạo cả hóa đơn chuyển khoản và tin nhắn chốt đơn để tạo uy tín giả tạo, khiến người mua nếu chỉ nhìn qua sẽ rất khó phân biệt đâu là thật, đâu là giả.

Những thủ đoạn công nghệ cao ẩn sau mác thanh lý

Không chỉ dừng lại ở việc lừa tiền cọc, các chiêu trò lừa đảo ngày càng biến tướng với mức độ tinh vi cao hơn. Nhiều đối tượng gửi cho người mua các đường link giả mạo với lý do xác nhận đơn hàng, yêu cầu quét mã QR để nhận ưu đãi vận chuyển hoặc thậm chí lừa lấy mã OTP ngân hàng. Đáng sợ hơn, kẻ gian còn dùng thủ đoạn chiếm đoạt các tài khoản Facebook có tương tác thật của người dùng uy tín để đăng bài thanh lý, khiến bạn bè và những người theo dõi dễ dàng sập bẫy. Ngay sau khi nhận được tiền hoặc đánh cắp thành công thông tin cá nhân, các đối tượng này lập tức chặn liên lạc và biến mất không dấu vết.

Thực tế cho thấy, thủ đoạn của tội phạm không mới nhưng chúng rất biết cách khai thác tâm lý sợ bỏ lỡ cơ hội mua đồ rẻ của người dùng mạng. Chỉ cần thấy sản phẩm được rao bán thấp hơn thị trường, nhiều người lập tức mất cảnh giác, vội vàng chuyển tiền để giữ hàng mà bỏ qua bước xác minh thông tin người bán cơ bản nhất.

Khuyến cáo từ cơ quan chức năng để giao dịch an toàn

Trước tình hình các vụ lừa đảo qua mạng ngày càng gia tăng, Thượng tá Nguyễn Trường Diệu, Trưởng phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Hà Tĩnh), đã lên tiếng cảnh báo. Theo ông, thời gian gần đây xuất hiện rất nhiều vụ việc kẻ gian tạo tài khoản giả, tham gia các hội nhóm mua bán để lừa đảo. Người dân thường dễ bị đánh lừa bởi những hình ảnh đẹp, mức giá quá hấp dẫn và tâm lý sợ mất món hời nên nhanh chóng chuyển khoản.

Lực lượng chức năng đặc biệt khuyến cáo người tiêu dùng cần hết sức thận trọng khi mua đồ thanh lý qua mạng, nhất là với những sản phẩm có giá trị lớn. Thay vì vội vàng chuyển khoản đặt cọc cho người lạ, người mua nên ưu tiên hình thức nhận hàng xong mới thanh toán hoặc giao dịch trực tiếp để có thể kiểm tra sản phẩm. Việc đánh giá kỹ thời gian hoạt động của tài khoản, mức độ tương tác thật và phản hồi từ những khách hàng trước đó là bước không thể bỏ qua. Bất cứ khi nào nhận thấy sản phẩm được rao bán rẻ bất thường, người dân cần đặt dấu hỏi nghi ngờ. Nếu không may phát hiện dấu hiệu lừa đảo, nạn nhân cần bình tĩnh lưu lại toàn bộ tin nhắn, hóa đơn chuyển tiền và trình báo ngay cho cơ quan công an để được hỗ trợ xử lý kịp thời.

