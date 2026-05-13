Khởi tố người phụ nữ phơi thóc ra đường: Cục CSGT cảnh báo

Theo Trang Anh | 13-05-2026 - 14:59 PM | Xã hội

Việc phơi thóc lúa ra đường là vi phạm pháp luật về giao thông đường bộ, làm hẹp phần đường xe chạy, gây mất an toàn cho phương tiện lưu thông.

Cục CSGT Bộ Công an ngày 13/5/2026 cho biết, vào khoảng 14 giờ ngày 12/05, tại đường ĐH36 đoạn qua cổng chào thôn Phúc Trường, xã Trường Lưu, tỉnh Hà Tĩnh xảy ra vụ tai nạn giữa xe ô tô tải biển số 37C do anh Nguyễn Thái C (SN: 1992, trú xã Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh) điều khiển và xe máy điện không biển số do ông N H T (SN: 1970, trú xã Trường Lưu, tỉnh Hà Tĩnh) điều khiển chở mẹ là bà N T S (SN: 1940, trú xã Trường Lưu, tỉnh Hà Tĩnh). Hậu quả của vụ tai nạn khiến ông T và mẹ tử vong tại chỗ.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn do Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh xác minh, kết luận theo quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, theo clip ghi lại tại hiện trường, Cục CSGT cảnh báo, việc phơi thóc lúa ra đường là vi phạm pháp luật về giao thông đường bộ (sử dụng kết cấu hạ tầng đường bộ trái quy định), làm hẹp phần đường xe chạy, gây mất an toàn cho phương tiện lưu thông. Nếu để xảy ra hậu quả thiệt hại về tính mạng sức khỏe và tài sản của người tham gia giao thông tùy theo tính chất mức độ sẽ bị xử phạt hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội Cản trở giao thông đường bộ, theo quy định tại Điều 261 Bộ luật Hình sự.

Vụ tai nạn tại Hà Tĩnh

Cục CSGT dẫn thông tin vào ngày 10/11/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã ra Quyết định khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú về tội Cản trở giao thông đường bộ, theo khoản 1, Điều 261 Bộ luật Hình sự đối với bà Vũ Thị Mùi (67 tuổi, trú tại xã Yên Khánh, Ninh Bình).

Cụ thể, bà Mùi được xác định là người đã lấy gạch đá, bêtông chặn tấm bạt khi phơi lúa trên đường khiến một phụ nữ đi xe máy tông trúng, ngã tử vong.Chiều 10/11/2025, khi biết bị khởi tố bà Mùi chia sẻ thấy bất ngờ. Gần 5 tháng kể từ khi sự việc xảy ra, bà luôn sống trong tâm trạng day dứt, dằn vặt. "Tôi rất đau buồn vì việc phơi lúa trên đường đã vô tình gây ra cái chết cho nạn nhân".

Chiều 25/6/2025, bà thuê máy gặt lúa vụ mùa. Những vụ trước đây, ông bà thường chở thóc về sân nhà phơi nhưng lần này thấy con đường mới trải thảm, bà "tiện thể" để lúa luôn trên đường, dự định phơi khô rồi mới đưa về nhà.

Số thóc hôm đó được vun thành đống, lót bạt phía dưới. Bà Mùi nhặt nhiều viên gạch đá, tảng bê tông ven đường rải theo mép bạt nhằm "đánh tín hiệu" cho phương tiện qua lại. Sáng sớm hôm sau, bà quay trở lại với dự tính chờ nắng lên sẽ tãi đống thóc ra phơi.

Khoảng 8h, khi đang lúi húi dọn rơm dưới đồng, bà nói bất chợt nghe tiếng "rầm", nhìn ra thấy chiếc xe máy tay ga đổ trượt dài trên đường, bên cạnh là chị Hương (30 tuổi, người cùng xã Yên Khánh) bị thương, nằm bất động. Bà Mùi hô hoán dân làng hỗ trợ gọi xe cấp cứu đưa nạn nhân đi bệnh viện. Tuy nhiên, chị Hương tử vong sau một tuần điều trị.

Clip vụ tai nạn giao thông ở Hà Tĩnh - Nguồn: Cục CSGT

Tất cả người dân khi đi bệnh viện chú ý quy định phạt tới 80 triệu đồng từ 15/5

Từ 2026, lao động nam và nữ cần đóng BHXH bao nhiêu năm để hưởng lương hưu cao nhất?

Ra quyết định khởi tố Lê Thị Kim Trang SN 1978

Tất cả người dân đang sử dụng Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội chú ý quy trình mới nhất

Xôn xao clip bé trai mắt bầm tím, khóc kêu cứu vì nhiều lần bị đánh đập khi ở cùng bố và vợ mới

Mất sạch tiền trong tài khoản ngân hàng chỉ vì nhận chuyển khoản nhầm

