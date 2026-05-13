Mất sạch tiền trong tài khoản ngân hàng chỉ vì nhận chuyển khoản nhầm

Theo cảnh báo từ cơ quan Công an tỉnh Nghệ An, thời gian gần đây xuất hiện nhiều vụ lừa đảo liên quan đến việc chuyển tiền “nhầm” vào tài khoản ngân hàng của người dân, sau đó dựng kịch bản để chiếm đoạt tài sản. Dù không phải hình thức mới, song với cách tiếp cận tinh vi và đánh trúng tâm lý lo lắng, không ít người vẫn trở thành nạn nhân.

Bọn tội phạm sẽ cố tình chuyển một số tiền nhỏ, thường chỉ dao động từ vài trăm nghìn đến vài triệu đồng vào tài khoản của bạn. Ngay khi bạn còn đang bất ngờ chưa hiểu chuyện gì xảy ra, chúng sẽ nhanh chóng dồn dập liên hệ qua điện thoại. Lúc này, kẻ gian có thể nhập vai một người chuyển nhầm đang hoảng loạn khóc lóc xin lại tiền, hoặc táo tợn hơn là giả danh nhân viên ngân hàng, tổ chức tín dụng để gây áp lực. Thậm chí, chúng còn đưa ra những yêu cầu vô lý như ép bạn phải thanh toán thêm các khoản phí giao dịch xử lý hệ thống hoặc tiền lãi phát sinh. Đánh trúng tâm lý sợ rắc rối pháp lý, không ít người đã vội vàng chuyển tiền lại cho chúng mà bỏ qua các bước xác minh an toàn cơ bản nhất.

Mức độ nguy hiểm thực sự của thủ đoạn lừa đảo này nằm ở nghệ thuật thao túng tâm lý kết hợp với công nghệ cao. Các đối tượng lừa đảo thường chủ động gửi một đường dẫn lạ qua tin nhắn SMS, Zalo hoặc Telegram với vỏ bọc là biểu mẫu xác nhận hoàn tiền nhanh. Những trang web này được lập trình với giao diện mạo danh giống hệt cổng thanh toán trực tuyến hoặc ứng dụng ngân hàng chính thống, thậm chí có thể lén lút cài đặt mã độc vào điện thoại của bạn. Ngay khi nạn nhân sập bẫy, điền các thông tin bảo mật quan trọng như tên đăng nhập, mật khẩu hay mã xác thực OTP, toàn bộ quyền kiểm soát tài khoản sẽ bị tước đoạt. Chỉ cần vài phút ngắn ngủi sau cú nhấp chuột định mệnh đó, những kẻ giấu mặt sẽ rút sạch số tiền tích cóp của bạn và cắt đứt mọi liên lạc.

Để tự bảo vệ mình trước mạng lưới lừa đảo bủa vây, cơ quan chức năng đặc biệt khuyến cáo người dân cần giữ cái đầu lạnh và sự bình tĩnh tuyệt đối. Nếu nhận được tiền chuyển nhầm từ người lạ, nguyên tắc sống còn là giữ nguyên hiện trạng giao dịch, tuyệt đối không tiêu xài số tiền đó và cũng không tự ý chuyển trả lại vào tài khoản cá nhân của bất kỳ ai. Việc bạn cần làm ngay lập tức là liên hệ trực tiếp với tổng đài chính thức của ngân hàng hoặc đến thẳng quầy giao dịch để yêu cầu tra soát và xử lý hoàn trả theo đúng quy định. Đồng thời, tuyệt đối không truy cập vào bất kỳ đường link lạ nào được gửi đến và không chia sẻ mã OTP cho bất kỳ ai. Nếu bạn lỡ nghi ngờ tài khoản của mình đã bị xâm nhập, hãy gọi ngay cho ngân hàng để yêu cầu khóa thẻ khẩn cấp và trình báo ngay cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ kịp thời.

